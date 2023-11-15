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Экономика

Дмитрий Патрушев рассказал когда ждать стабильных цен на яйца

17 декабря 2023 18:13  [46] Экономика
Дмитрий Патрушев рассказал когда ждать стабильных цен на яйца. Об этом сообщает РИА Новости По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, в настоящий момент подходит к завершению процесс снятия импортных пошлин с ввозимых в Россию яиц. В скором времени ожидаются поставки яиц из Азербайджана. Кроме того, через три недели пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины. «Это позволит скорректировать нам цены" — сказал Дмитрий Патрушев. Глава ведомства, так же выразил надежду, что цены на яйца пойдут на снижение после Нового года, поскольку яйца это сезонный продукт. Напомним, Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил причину подорожания яиц. По его словам, это связано с небольшим повышение доходов россиян и увеличением спроса на этот относительно дешевый и популярный источник белка. Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил взять на контроль рост цен на яйца

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Теги:
Цены экономика яйца
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