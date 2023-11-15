Дмитрий Патрушев рассказал когда ждать стабильных цен на яйца Экономика

Дмитрий Патрушев рассказал когда ждать стабильных цен на яйца. Об этом сообщает РИА Новости По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, в настоящий момент подходит к завершению процесс снятия импортных пошлин с ввозимых в Россию яиц. В скором времени ожидаются поставки яиц из Азербайджана. Кроме того, через три недели пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины. «Это позволит скорректировать нам цены" — сказал Дмитрий Патрушев. Глава ведомства, так же выразил надежду, что цены на яйца пойдут на снижение после Нового года, поскольку яйца это сезонный продукт. Напомним, Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил причину подорожания яиц. По его словам, это связано с небольшим повышение доходов россиян и увеличением спроса на этот относительно дешевый и популярный источник белка. Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил взять на контроль рост цен на яйца

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