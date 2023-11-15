Дмитрий Патрушев рассказал когда ждать стабильных цен на яйца. Об этом сообщает РИА Новости
По словам министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, в настоящий момент подходит к завершению процесс снятия импортных пошлин с ввозимых в Россию яиц. В скором времени ожидаются поставки яиц из Азербайджана. Кроме того, через три недели пойдут яйца из Турции без соответствующей импортной пошлины.
«Это позволит скорректировать нам цены" — сказал Дмитрий Патрушев.
Глава ведомства, так же выразил надежду, что цены на яйца пойдут на снижение после Нового года, поскольку яйца это сезонный продукт.
Напомним, Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии объяснил причину подорожания яиц. По его словам, это связано
с небольшим повышение доходов россиян и увеличением спроса на этот относительно дешевый и популярный источник белка.
Кроме того, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил взять на контроль
рост цен на яйца
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