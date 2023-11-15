"Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты Политика

фото: РИК НРО Единой России

"Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборы в марте следующего года. Об этом сообщает пресс-служба РИК НРО партии.



Согласно информации, такое решение принято сегодня на XXI Съезда партии, который прошел в Москве. Участие в нем приняли более 1000 человек со всей страны.



На Съезде президент поблагодарил партию за поддержку.

"Хочу поблагодарить "Единую Россию" за поддержку – для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам еще очень многое предстоит сделать в интересах России", - подчеркнул глава государства на пленарном заседании Съезда "Единой России".



Президент отметил, что такой авторитет партии, общественное доверие к ней основаны на ее четкой патриотической позиции, многолетней работе для людей.

"Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. Перед нами без всякого преувеличения - исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплоченности всех патриотических сил. Для "Единой России" и для наших сторонников, которые представляют ценности многонационального общества, все регионы, социальные, профессиональные - это в первую очередь означает готовность к напряженной работе, готовность к тому, чтобы идти вперед, добиваться большего. Вместе со всем народом России отстаивать суверенитет, свободу, безопасность России - все то, что дорого нам. Нашу историю, культуру, ценности и традиции, укреплять социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучие миллионов российских семей. Конечно, работать на консолидацию общества", - сказал Владимир Путин.

Он выразил уверенность, что "Единая Россия" будет и дальше трудиться с полной отдачей на результат.

"Программа, с которой "Единая Россия" шла на парламентские выборы 2021 года, получила название народной, и поэтому ее реализация должна быть рассчитана именно на миллионы людей, на миллионы граждан страны", - напомнил Владимир Путин.

Президент отметил, что этот документ наполняется новыми идеями, проектами, с учетом и уже решенных вопросов и нерешенных задач. Именно отвечая на обращения людей, на вопросы, которые их волнуют, обязательно нужно включать в предвыборную программу такие направления, как развитие первичного звена здравоохранения, строительство и обновление инфраструктуры массового спорта и другие.

"Хочу подчеркнуть - эти и другие задачи, в целом, планы на будущее мы будем определять, конечно, вместе. Вместе с гражданами России сформулируем стратегию развития на долгосрочную перспективу. Будем делать это, прежде всего, опираясь на мнение, на запросы людей", - заявил Владимир Путин.

Президент особо подчеркнул - конкуренция, многообразие идей, мнений, открытое и честное обсуждение проблем, пути их решения – безусловно, залог динамичного развития страны.

"Без этого развития не будет вообще никакого. Но всегда, при всей разнице взглядов, все ответственные политические силы должны помнить, что для нас главное. А это - судьба, интересы России, счастье, надежды, мечты наших детей, право нашей страны быть сильной. Право и необходимость, жизненная необходимость нашей страны быть сильной. А значит, все второстепенное, лишнее, то, что нас разъединяет, нужно отбросить в сторону", - резюмировал глава государства.

В марте 2024 года "Единая Россия" сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий Президент России Владимир Путин, заявил председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI Съезда.

"Человека, способного брать на себя ответственность за судьбу страны в самых сложных условиях. Общенационального лидера, которому доверяют десятки миллионов людей. Вокруг которого сплотились все, кто хочет видеть нашу страну сильной, процветающей и независимой. Благополучной, верной своим традициям и устремлённой в будущее. Именно такой на века должна быть наша Родина", – сказал Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что работать для достижения целей, поставленных президентом, – и есть главное предназначение "Единой России", ее политическая миссия и долг перед Отечеством.



"Поддержка главы государства должна выражаться не только в нашем высоком профессионализме и ясном понимании поставленных задач в упорстве для достижения поставленных целей. Именно делами мы и должны его доказывать. Главное, что мы должны сделать сейчас, – добросовестно трудиться на благо России, для нашей Победы. Быть вместе с Родиной во времена, когда она проходит через весьма непростые испытания", – отметил Дмитрий Медведев.



Владимир Путин может полностью рассчитывать на "Единую Россию", заявил председатель партии.

"Приложим все усилия к тому, чтобы победа признанного и авторитетного лидера, которому доверяют миллионы граждан, стала точкой отсчета для нового этапа в жизни России. Времени новых достижений, стабильного и динамичного развития. Позволила окончательно одержать верх над силами, которые угрожают безопасности и суверенитету страны. Создать все условия для того, чтобы последующие поколения граждан России смотрели в будущее с уверенностью и оптимизмом", - отметил Дмитрий Медведев.

Напомним, ХХI Съезд "Единой России" прошел 17 декабря 2023 года в Москве на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ. Участие в нем приняли более 1000 человек со всей страны. До этого партия провела три панельных дискуссии, главными участниками которых стали представители регионов.