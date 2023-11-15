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Общество

Временный асфальт уложат для проезда по перекрестку Тимирязева-Пушкина на этой неделе

18 декабря 2023 11:08  [2] Общество

После завершения строительно-монтажных работ по замены теплосетей для обеспечения проезда автотранспорта по критически важным участкам городских дорог подрядчик уложит более 300 кв.м. временного асфальтового покрытия.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского "Теплоэнерго", в течение недели планируется выполнить временную асфальтировку на перекрестке ул. Пушкина-Тимирязева, чтобы открыть проезд на одной из критически важных транспортных развязок в центральной части Нижнего Новгорода. 

Ранее на участке от ул. Белинского до ул. Тимирязева выполнялись работы по строительству новой теплотрассы – технологической перемычки между второй и шестой очередями от Нагорной теплоцентрали. 

Подрядчик на прошлой неделе завершил работы по строительству магистральной теплосети под перекрестком Тимирязева-Пушкина. Чтобы обеспечить беспрепятственный проезд, принято решение вместо восстановления благоустройства с использованием брусчатки уложить временное асфальтовое покрытие со специальными "зимними" добавками. Такое покрытие позволит с большим комфортом для автомобилистов пройти зимний период, открыв полноценный проезд на важном перекрестке. В весенне-летний период при наступлении соответствующих погодных условий асфальтировка участка будет выполнена в постоянном варианте в соответствии со всеми требованиями к выполнению такого вида работ.

Также аналогичные работы будут выполнены и на другом критичном участке – на ул. Перекопская.      

 

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Теги:
Теплоэнерго
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