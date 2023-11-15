Кардинальное потепление с дождями накроет Нижегородскую область на этой неделе Общество

Фото: Светлана Шуга

Настоящая русская зима с сугробами и крепкими морозами покидает Нижегородскую область. На этой неделе климатический маятник качнётся из области аномального холода в аномальное тепло: ветра принесут к нам воздушные массы из Северной Атлантики, подогретые Гольфстримом. В регионе установится плюсовая температура, пойдут дожди.

Сегодня днём ожидается переменная облачность, 0...-2°, ветер юго-западный, до 4 м/с. Небо продолжит хмуриться, и кое-где возможны осадки в смешанной фазе. Атмосферное давление ниже нормы. Ночью температура опустится до -2°.

19 декабря, в течение суток ожидается дождь со снегом, температура установится в пределах 0..+2°, ветер юго-западный, умеренный. Метеорологи предупреждают, что из-за поступления тёплого и влажного морского воздуха на заснеженную поверхность произойдёт конденсация водяного пара. С высокой вероятностью сформируются густые дымки и туманы с ухудшением видимости до нескольких сотен метров. А вот сугробы значительно просядут.

20 декабря ожидается самый тёплый день недели: столбики термометров поднимутся до +3°, что на 6–8° выше положенной климатической нормы. Будет пасмурно, атмосферное давление опустится до 734 мм рт.ст. Осадков будет мало и они примут мозаичный характер, сохранится слякотная и сырая погода, снежный покров ещё уменьшится.

В четверг и пятницу температура будет колебаться от 0 до +1°, во второй половине дня пройдут обложные осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах станет очень скользко.

И только в выходные погода снова приобретёт зимние черты: очередной циклон принесёт снегопады, столбики термометров уйдут в слабый минус. А атмосферное давление резко понизится – к утру воскресенья, как предсказывают синоптики, показания барометров составят 725 мм рт. ст., что почти на 25-30 единиц ниже нормы и негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Также стоит отметить, что при таких неустойчивых погодных условия повысится риск падения сосулек и наледей, а также сход накопленной снежной массы с крыш.