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Общество

Сувенирная продукция ВМЗ вошла в тройку лучших в России

18 декабря 2023 11:45  [109] Общество
Фото: ОМК

Фото: ОМК

Сувенирная продукция выксунского завода ОМК "Завод видел" для промышленных туристов заняла второе место на IX Всероссийском конкурсе "Туристический сувенир-2023". 

Как сообщили в пресс-службе ОМК, всего в финале оценивались более 600 сувениров и наборов из 60 регионов страны.

Нижегородская область представила шесть позиций, три из которых стали призерами. Это сувениры из Выксы и Богородска. Сувенирный набор ОМК включает сумку-шопер с элементами настенной росписи "Эволюция-2" Миши Most, которая является самой большой в мире и находится на территории выксунского завода компании. В набор также входят брендированный мультитул и брелок-ремувка с фирменным слоганом "Завод видел" (набор можно приобрести в Музее истории ВМЗ). В сентябре эти сувениры признали лучшими в промтуризме Поволжья и Урала.  

На предприятии действуют четыре маршрута, три посвящены производству, еще один – современному искусству и индустриальному наследию Владимира Шухова. Совсем скоро ОМК запустит пятый – научно-популярный маршрут. Он будет проходить по современным лабораториям инженерно-технологического центра компании и позволит, в том числе, познакомиться с инженерными профессиями.

"С каждым годом требования туристов к организации промышленных экскурсий только растут. Группа ОМК, которая начала развивать промтуризм одной из первых в отрасли, стремится не просто соответствовать этим требованиям, а даже их предвосхищать. Поэтому мы постоянно совершенствуемся и сегодня предлагаем нашим гостям комплексный туристический продукт. Он включает трансфер, насыщенный впечатлениями маршрут, возможность увезти с собой необычные и полезные сувениры: например, пробы металла, которые сохранят память о посещении зрелищного металлургического производства, или стильные вещи с символикой завода, которые пригодятся в повседневной жизни, особенно любителям путешествий. Продолжим и дальше развиваться для наших гостей", – рассказала менеджер по промышленному туризму выксунского завода ОМК Лариса Малофеева.

Ранее сообщалось, что ОМК запустит в Выксе первый научно-популярный маршрут промтуризма.

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Теги:
Выкса ОМК
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