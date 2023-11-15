МегаФон ускорил интернет в новогодних локациях Нижнего Новгорода Общество

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Инженеры компании провели масштабные мероприятия по улучшению качества услуг в семи районах Нижнего Новгорода. Благодаря модернизации сети LTE абоненты оператора смогут еще быстрее скачивать тяжелые файлы.

Инженеры МегаФона развернули на базовых станциях специальный высокочастотный слой для обеспечения емкости и обслуживания растущего трафика. В течение четвертого квартала были проведены мероприятия по улучшению сети в семи районах Нижнего Новгорода. Больше всего телеком-объектов было модернизировано в Канавине. Инженеры прокачали сеть около ТРЦ "Рио", на улицах Мануфактурной и Совнаркомовской, что около Нижегородской ярмарки, на Московском шоссе, где находятся сразу несколько крупнейших автосалонов, а также на стадионе "Нижний Новгород".

Уникальный спортивный объект, вмещающий 45 тысяч зрителей, был построен к Чемпионату мира по футболу. Сейчас там проходят важнейшие спортивные и массовые мероприятия, домашние матчи ФК "Пари Нижний Новгород", экскурсии. В ближайшие дни около стадиона откроется «Спорт Порт» – полюбившаяся многим нижегородцам площадка, где можно покататься на коньках и тюбингах.

Еще одна эффектная новогодняя локация находится на Нижегородской ярмарке: взрослых и детей здесь будут ждать елка, сказочные фотозоны, каток, ледовый лабиринт, сувениры и угощения.

"Стрелка и прилегающие территории с Нижегородской ярмаркой и красавцем-стадионом давно стали символом Нижнего Новгорода и местом притяжения нижегородцев и гостей города. Предстоящие новогодние праздники и множество мероприятий в статусе Культурной столицы 2024 года привлекут сюда множество людей, и нагрузка на сеть, естественно, вырастет. Мы заранее подготовились к этому и прокачали наше телеком-оборудование, чтобы улучшить все показатели сети, в том числе, скорость передачи данных. Теперь, даже при повышенной нагрузки, фото и видео будут буквально летать", – говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Чтобы увеличить емкость сети, специалисты оператора установили новое оборудование также на базовых станциях, которые обеспечивают связь в центре Приокского района, в Волжском государственном университете водного транспорта и на одной из основных транспортных магистралей города – проспекте Ленина.

Работы по развитию сети в этом году были проведены и за пределами областного центра – почти в 50 локациях Нижегородской области, в том числе, в Дзержинске, Богородске, Арзамасе, Чкаловске, Навашине, в рабочем поселке Ковернино, селе Криуша Арзамасского района, в селе Работки и в деревне Малая Ельня Кстовского района.

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