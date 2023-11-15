Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
Глеб Никитин попросил ускорить строительство метро в Нижнем Новгороде
Ограничение движения по площади Свободы продлено до апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
18 декабря 2023 12:34  [48] Леса на площади 14,6 тысячи га восстановили в Нижегородской области в 2023 году
18 декабря 2023 12:13  [68] МегаФон ускорил интернет в новогодних локациях Нижнего Новгорода
18 декабря 2023 11:45  [115] Сувенирная продукция ВМЗ вошла в тройку лучших в России
18 декабря 2023 11:36  [133] Фейковый аккаунт замгубернатора Андрея Гнеушева появился в Telegram
18 декабря 2023 11:21  [130] Кардинальное потепление с дождями накроет Нижегородскую область на этой неделе
18 декабря 2023 11:08  [139] Временный асфальт уложат для проезда по перекрестку Тимирязева-Пушкина на этой неделе
18 декабря 2023 10:54  [168] Новую машину за 1 млн рублей в кредит смогут купить 14,2% нижегородских семей
18 декабря 2023 10:31  [147] Тарифы на услуги муниципальных бань в Нижнем Новгороде повысят на 20 рублей
18 декабря 2023 10:05  [248] ООО "Дорожная строительная компания" отремонтирует старый Борский мост
18 декабря 2023 09:16  [173] Свет и ГВС точечно отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 18 декабря
Общество

МегаФон ускорил интернет в новогодних локациях Нижнего Новгорода

18 декабря 2023 12:13  [68] Общество

erid:2SDnjdWfh1a

Инженеры компании провели масштабные мероприятия по улучшению качества услуг в семи районах Нижнего Новгорода. Благодаря модернизации сети LTE абоненты оператора смогут еще быстрее скачивать тяжелые файлы.

Инженеры МегаФона развернули на базовых станциях специальный высокочастотный слой для обеспечения емкости и обслуживания растущего трафика. В течение четвертого квартала были проведены мероприятия по улучшению сети в семи районах Нижнего Новгорода. Больше всего телеком-объектов было модернизировано в Канавине. Инженеры прокачали сеть около ТРЦ "Рио", на улицах Мануфактурной и Совнаркомовской, что около Нижегородской ярмарки, на Московском шоссе, где находятся сразу несколько крупнейших автосалонов, а также на стадионе "Нижний Новгород".

Уникальный спортивный объект, вмещающий 45 тысяч зрителей, был построен к Чемпионату мира по футболу. Сейчас там проходят важнейшие спортивные и массовые мероприятия, домашние матчи ФК "Пари Нижний Новгород", экскурсии. В ближайшие дни около стадиона откроется «Спорт Порт» – полюбившаяся многим нижегородцам площадка, где можно покататься на коньках и тюбингах.

Еще одна эффектная новогодняя локация находится на Нижегородской ярмарке: взрослых и детей здесь будут ждать елка, сказочные фотозоны, каток, ледовый лабиринт, сувениры и угощения.

"Стрелка и прилегающие территории с Нижегородской ярмаркой и красавцем-стадионом давно стали символом Нижнего Новгорода и местом притяжения нижегородцев и гостей города. Предстоящие новогодние праздники и множество мероприятий в статусе Культурной столицы 2024 года привлекут сюда множество людей, и нагрузка на сеть, естественно, вырастет. Мы заранее подготовились к этому и прокачали наше телеком-оборудование, чтобы улучшить все показатели сети, в том числе, скорость передачи данных. Теперь, даже при повышенной нагрузки, фото и видео будут буквально летать", – говорит директор МегаФона в Нижегородской области Роман Куликов.

Чтобы увеличить емкость сети, специалисты оператора установили новое оборудование также на базовых станциях, которые обеспечивают связь в центре Приокского района, в Волжском государственном университете водного транспорта и на одной из основных транспортных магистралей города – проспекте Ленина.

Работы по развитию сети в этом году были проведены и за пределами областного центра – почти в 50 локациях Нижегородской области, в том числе, в Дзержинске, Богородске, Арзамасе, Чкаловске, Навашине, в рабочем поселке Ковернино, селе Криуша Арзамасского района, в селе Работки и в деревне Малая Ельня Кстовского района.

Реклама. ПАО "МегаФон" megafon.ru

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Мегафон
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
15 ноября 2023 16:25Нижегородская область - на форуме China High-Tech Fair (CHTF) в Китае
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph