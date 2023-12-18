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Происшествия

Женщина осуждена за убийство экс-супруга в Борском районе

18 декабря 2023 12:58  [82] Происшествия

Суд вынес приговор 47-летней жительнице Борского района, обвиняемой в убийстве экс-супруга. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Нижегородской области.

Согласно информации, преступление произошло в январе 2023 года.

Как установили суд и следствие, в квартире дома поселка Октябрьский Борского городского округа в ходе бытовой ссоры женщина нанесла бывшему супругу ножевое ранение, от которого 50-летний потерпевший скончался на месте.

Как установили следователи СК, погибший приехал в гости к бывшей супруге из другого региона.  

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в закону силу не вступил.

Как сообщалось ранее, житель Выксунского района Нижегородской области осужден на девять лет тюрьмы за убийство соседа.

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Теги:
Убийство
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