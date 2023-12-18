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Бизнес

О проведении электронных аукционов по продаже недвижимого имущества ПАО "ТНС энерго НН"

18 декабря 2023 13:30  [84] Бизнес

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"ТНС энерго НН" информирует о продлении сроков подачи заявок на участие в электронных аукционах по продаже объектов недвижимого имущества, расположенных по адресам:

Российская Федерация, Нижегородская область, Вознесенский район, р. п. Вознесенское, ул. Заречная, д. 8. Номер процедуры на торговой площадке "Росэлторг": COM15112300055
Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка http://roseltorg.ru.
Дата и время начала подачи (приема) Заявок: с момента размещения на ЭТП. Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 19.01.2024 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Дата и время рассмотрения заявок: 22.01.2024 14 час. 00 мин. по московскому времени.
Дата и время проведения Процедуры (торгов): 23.01.2024 14 час. 00 мин. по московскому времени.
Подведения итогов Процедуры (торгов): 24.01.2024 14 час. 00 мин. по московскому времени.

Российская Федерация, Нижегородская область, р.п. Шаранга, ул. Красноармейская, д.1. Номер процедуры на торговой площадке "Росэлторг": COM15112300054
Место подачи (приема) Заявок: электронная площадка http://roseltorg.ru.
Дата и время начала подачи (приема) Заявок: с момента размещения на ЭТП. Подача Заявок осуществляется круглосуточно.
Дата и время окончания подачи (приема) Заявок: 19.01.2024 10 час. 00 мин. по московскому времени.
Дата и время рассмотрения заявок: 22.01.2024 14 час. 00 мин. по московскому времени.
Дата и время проведения Процедуры (торгов): 23.01.2024 14 час. 00 мин. по московскому времени.
Подведения итогов Процедуры (торгов): 24.01.2024 14 час. 00 мин. по московскому времени.

Реклама. ПАО "ТНС энерго НН". ИНН 5260148520. nn.tns-e.ru

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Теги:
ТНС Энерго
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