Эн+ определила ТОП-10 событий компании в 2023 году Бизнес

Российский энерго-металлургический холдинг Эн+ (MOEX: ENPG; LSE: ENPL), ведущий мировой производитель низкоуглеродного алюминия и возобновляемой электроэнергии, традиционно называет ключевые события компании в уходящем году. Реализация крупных бизнес-проектов, решение важнейших задач в области экологии и образования, активное участие группы в социальной и культурной жизни регионов ответственности — это и многое другое в собственном рейтинге Эн+.



Успешная модернизация энергетических объектов



Несмотря на внешние вызовы, в 2023 году Эн+ сохранила темпы реализации и инвестиции в программу модернизации "Новая энергия" в полном объеме. На гидроэлектростанциях группы продолжается замена рабочих колес и иного оборудования. Модернизация энергетических объектов уже позволила увеличить выработку на 2 млрд кВт-ч при сопоставимом объеме используемой воды. Это позволит не только обеспечить надежное и доступное энергоснабжение для населения и экономики Сибири, но и снизит спрос на электроэнергию, вырабатываемую угольными электростанциями.

В уходящем году на Красноярской ГЭС были модернизированы сразу два гидроагрегата, №2 и №6, а также на станцию доставили новый трансформатор мощностью 630 МВА.

Наряду с этим, на Иркутской ГЭС были начаты работы по замене рабочего колеса на гидроагрегате, в результате чего мощность станции возрастет до 761,1 МВт. Это четвертый и последний гидроагрегат Иркутской ГЭС, который проходит модернизацию в рамках первого этапа программы "Новая энергия". В целом до 2026 года на реализацию программы будут выделены 298,6 млн долларов США. Также компания продолжает программу модернизации ТЭЦ, направленную на улучшение экологической ситуации в регионах.



Укрепление сотрудничества с Китаем



В 2023 году Эн+ и китайская China Energy Investment Corporation (Государственная энергетическая инвестиционная компания) подписали соглашение о совместном развитии Зашуланского месторождения каменного угля. Проект предполагает выход на добычу 5 млн тонн энергетического угля марок Д, ДГ и Г в год к концу 2027 года. Развитие месторождения позволит создать порядка 1 700 рабочих мест на территории опережающего развития «Забайкалье». Инвестиции включат в себя строительство угольного разреза, инфраструктуры и автомобильной дороги, создание железнодорожной станции необщего пользования Гыршелун-Угольная, а также приобретение техники и оборудования.



Развитие новых источников возобновляемой энергии



Эн+ продолжает активно развивать новые проекты в области возобновляемой энергетики. В частности, продолжается работа по проекту строительства ВЭС в Амурской области. Мощность станции составит 1 058 МВт, а инвестиции предварительно оцениваются в 60 млрд рублей. В рамках реализации проекта Эн+ подписала необходимые соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Правительством Амурской области. Стороны договорились о сотрудничестве в сфере оценки природно-климатических условий в рамках строительства ветропарка. Необходимые соглашения также были подписаны с китайскими партнерами.



Расширение Абаканской СЭС



На полях Петербургского международного экономического форума Эн+ и "Юнигрин Энерджи", крупнейший российский производитель оборудования для возобновляемой энергетики, договорились рассмотреть возможность расширения Абаканской солнечной станции в Республике Хакасия с 5,2 МВт до 25 МВт, а также изучении строительства солнечных электростанций в других регионах деятельности Эн+ — Красноярском крае, Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае.



Уверенное движение к углеродной нейтральности



В 2023 году Эн+ впервые организовала День углеродной нейтральности на площадке Технопарка Сколково, где представила свой второй отчет по движению к целям стратегии Net Zero. Несмотря на непростую обстановку на рынках, Группа сохраняет амбициозную цель достичь полной углеродной нейтральности к 2050 году. При этом среднесрочная цель в 2023 году была незначительно скорректирована – сокращение выбросов на 35% планируется к 2035 году.

Мероприятие стало полностью углеродно-нейтральным. Компания компенсировала выброс парниковых газов с помощью зеленых сертификатов. Кроме того, гости и участники высадили в Технопарке Сколково деревья, а все пластиковые отходы были отправлены на вторичную переработку.



Сохранение чистоты берегов Байкала



Эн+ внимательно следит за сохранением экологии озера Байкал. На протяжении 13 лет здесь проводится волонтерская акция «360», которая с каждым годом привлекает все больше волонтеров, превратившись во всероссийское мероприятие. В уходящем году компания впервые провела мероприятия по уборке озера дважды за год. Так, в августе более 1,5 тысяч волонтеров из 11 населенных пунктов собрали 60 тонн мусора. В октябрьском марафоне приняли участие более 770 человек, которые в течение трех уик-эндов убирали мусор на площади 14,4 га. В целом за 3 октябрьских акции на Байкале было собрано более 14 тонн мусора.





Присоединение к Федеральному проекту "Профессионалитет"



Группа присоединилась к Федеральному проекту "Профессионалитет" с целью подготовки квалифицированных кадров под запросы бизнеса и придания импульса социальному развитию российских регионов. К программе присоединились сразу два учебных заведения - на базе Усть-Лабинского социально-педагогического колледжа будут готовить специалистов по компьютерным системам и программистов, а в Иркутском энергоколледже — теплотехников, электриков, электрослесарей, машинистов спецтехники и оборудования, механиков, сварщиков. Наряду с этим, Эн+ активно выступает за расширение федерального проекта в части воспитания педагогов и преподавателей.



Открытие центров развития компетенций в сфере цифровизации и робототехники "Мультилаб"



В уходящем году компания открыла сразу четыре центра развития компетенций "Мультилаб": в Дивногорске, Братске, Ангарске и Нижнем Новгороде. Все классы оснащены современной компьютерной техникой, цифровым оборудованием, фото- и видеотехникой, функциональной мебелью. Новейшее оборудование поможет развитию цифровых компетенций у школьников и их родителей, педагогов. Всего на сегодняшний день открыто уже семь "Мультилабов" в разных городах, а в 2024 группа планирует открытие еще трех таких пространств.





Расширение стипендиальной программы



В этом году дополнительные стипендии от Эн+ в размере от 2 000 до 25 000 рублей, в регионах, кроме будущих энергетиков и металлургов, стали получать студенты-медики и педагоги. Компания реализует стипендиальную программу с 2021 года и ежегодно расширяет список партнерских вузов и ссузов: если при запуске проекта в нем участвовали 25 учебных заведений, то сегодня уже 56. В 2023 году для получения стипендии было отобрано 177 студентов.





Сохранение лидирующих позиций в российских рейтингах



Усилия Группы по развитию бизнеса и регионов ответственности получают все больше признания со стороны экспертного сообщества. Так, в 2023 году холдинг вошел в число крупнейших компаний-инвесторов России. Группа заняла в рейтинге Forbes 11-е место, поднявшись на 10 позиций по сравнению с прошлым годом, объем инвестиций в 2022 году составил 118,5 млрд рублей.

Наряду с этим, Эн+ занял лидирующие позиции в рейтинге ESG-прозрачности российских компаний и банков, подготовленный рейтинговым агентством "Эксперт РА", получив дипломы сразу в двух номинациях: "Высший уровень ESG-прозрачности "и "За лидерство в ESG-прозрачности в категории "холдинги". Компания также получила "Золото" в рейтинге лучших работодателей России, составленном изданием Forbes. Распределение мест основывалось на параметрах по трем направлениям: "Экология", "Сотрудники и общество" и "Корпоративное управление", где группа получила "Золото", "Серебро" и "Платину" соответственно.