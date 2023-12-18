Границы между Нижегородской и Владимирской областями внесли в ЕГРН Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Границы между Нижегородской и Владимирской областями внесли в Единый государственный реестр недвижимости. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра по региону.

Согласно информации, общая протяженность границы между регионами составила 318,205 км.

Граница проходит в основном по берегам или серединам русел рек, а также по границам лесных кварталов и сельхозпредприятий.

Ранее она делила территории трех поселков - Центрального, Груздевского и торфопредприятия "Большое". После подписания соглашения об описании местоположения границы между субъектами поселок Центральный (Володарский район) полностью отошел к Нижегородской области, а поселки Груздевский и торфопредприятия "Большое" - к Владимирской.

Напомним, в 2023 году велась работа по внесению в ЕГРН сведений о границах Нижегородской области с тремя соседними регионами. На данный момент эти работы не завершены только с республикой Мордовия.