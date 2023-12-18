Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Новый график движения поездов с 10 декабря
Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
Нижегородская область стала "Регионом года" на премии Russian Creative
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
18 декабря 2023 15:56  [131] Артем Кавинов: "Владимир Путин - опытный, требовательный к себе и другим, уважаемый в мире и любимый своей страной руководитель"
18 декабря 2023 14:00  [187] Сенатор Совета Федерации Ольга Щетинина прокомментировала итога съезда "Единой России", который накануне прошел в Москве
18 декабря 2023 09:39  [266] Сенатор Ольга Щетинина вошла в комитет Совфеда по науке, образованию и культуре
17 декабря 2023 18:51  [265] "Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты
17 декабря 2023 17:31  [303] Нижегородская область отправила на Донбасс фуры с гуманитарным грузом весом порядка 70 тонн
16 декабря 2023 16:12  [452] Захар Прилепин стал участником "Команды Путина"
15 декабря 2023 19:05  [1016] Эксперт-мониторинг событий с 8 по 15 декабря 2023 года от АНО "Минин-центр"
14 декабря 2023 18:22  [529] Более 6,5 тысяч наблюдателей подготовят в Нижегородской области к выборам-2024
14 декабря 2023 10:42  [478] Депутат Госдумы от Нижегородской области Наталья Назарова награждена орденом Дружбы
13 декабря 2023 15:26  [465] США ввели санкции против гендиректора завода 70-летия Победы Василия Шупранова
Политика

Артем Кавинов: "Владимир Путин - опытный, требовательный к себе и другим, уважаемый в мире и любимый своей страной руководитель"

18 декабря 2023 15:56  [131] Политика

Депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов по итогам XXI съезда "Единой России" отметил, что Владимир Путин имеет огромную поддержку россиян.   

"Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты – такое решение мы вместе с коллегами приняли на XXI съезде партии. Более тысячи человек со всей страны под председательством Дмитрия Медведева сошлись в одном мнении и ответе на вопрос, кто должен стоять во главе российского государства. В марте сделаем все для того, чтобы безоговорочную победу вновь одержал действующий президент России Владимир Путин. Опытный, мощный как "Сармат", требовательный к себе и другим, при необходимости жесткий, уважаемый в мире и любимый своей страной руководитель. Наш! Именно то, что нужно сегодня Родине для дальнейшего укрепления суверенитета и обороноспособности, дальнейшего подъема экономики и развития промышленности, для защиты и поддержки граждан, наших традиций и самоидентичности", - уверен Артем Кавинов.  

Депутат отметил, что текущий съезд "Единой России" стал первым после начала специальной военной операции и отразил произошедшие за два года изменения. 

"Общество и все ветви власти показали и доказали свою зрелость и устойчивость, несмотря на давление Запада. России важно оставаться сильной и суверенной, самодостаточной державой. При этом все решения она будет принимать самостоятельно, не используя "подсказки из-за рубежа". Об этом говорил и Владимир Путин, выступая на съезде. По его словам, масштаб стоящих перед Россией исторических задач требует сплочения усилий всех патриотических сил. Активное участие в предвыборной кампании примут более 3,5 миллионов членов и сторонников партии. Нижегородчина – с президентом! Верим в Президента и Победу!", - заявил Артем Кавинов. 

Напомним, XXI Съезд прошел 17 декабря 2023 года в Москве на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Участие в нем приняли более 1000 человек со всей страны. "Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты. Также была проведена ротация Высшего совета и Президиума Генсовета партии.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Артём Кавинов Владимир Путин Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Спортивно-театральное шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
18 декабря 2023 12:20Спортивно-театральное шоу "Лебединое озеро" с сёстрами Авериными
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph