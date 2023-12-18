Артем Кавинов: "Владимир Путин - опытный, требовательный к себе и другим, уважаемый в мире и любимый своей страной руководитель" Политика

Депутат Государственной Думы РФ Артем Кавинов по итогам XXI съезда "Единой России" отметил, что Владимир Путин имеет огромную поддержку россиян.

"Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты – такое решение мы вместе с коллегами приняли на XXI съезде партии. Более тысячи человек со всей страны под председательством Дмитрия Медведева сошлись в одном мнении и ответе на вопрос, кто должен стоять во главе российского государства. В марте сделаем все для того, чтобы безоговорочную победу вновь одержал действующий президент России Владимир Путин. Опытный, мощный как "Сармат", требовательный к себе и другим, при необходимости жесткий, уважаемый в мире и любимый своей страной руководитель. Наш! Именно то, что нужно сегодня Родине для дальнейшего укрепления суверенитета и обороноспособности, дальнейшего подъема экономики и развития промышленности, для защиты и поддержки граждан, наших традиций и самоидентичности", - уверен Артем Кавинов.

Депутат отметил, что текущий съезд "Единой России" стал первым после начала специальной военной операции и отразил произошедшие за два года изменения.

"Общество и все ветви власти показали и доказали свою зрелость и устойчивость, несмотря на давление Запада. России важно оставаться сильной и суверенной, самодостаточной державой. При этом все решения она будет принимать самостоятельно, не используя "подсказки из-за рубежа". Об этом говорил и Владимир Путин, выступая на съезде. По его словам, масштаб стоящих перед Россией исторических задач требует сплочения усилий всех патриотических сил. Активное участие в предвыборной кампании примут более 3,5 миллионов членов и сторонников партии. Нижегородчина – с президентом! Верим в Президента и Победу!", - заявил Артем Кавинов.

Напомним, XXI Съезд прошел 17 декабря 2023 года в Москве на площадке Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ.

Участие в нем приняли более 1000 человек со всей страны. "Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в Президенты. Также была проведена ротация Высшего совета и Президиума Генсовета партии.