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Устройство ЛАЙМ для защиты распределительных устройств КРУ, КРУН и КСО

18 декабря 2023 16:05  [109]

В мире электрических систем безопасность имеет первостепенное значение. Электрические дуги, являющиеся мощными разрядами электрической энергии, могут представлять значительную угрозу как для людей, так и для оборудования. Для снижения этого риска решающее значение имеют устройства дуговой защиты. Одним из таких устройств, получивших признание за свои исключительные характеристики, является устройство ЗДЗ защиты от известковой дуги.

Это оптический регистратор дуги короткого замыкания, который обнаруживает электрические дуги и реагирует на них, обеспечивая безопасность электрических систем. В этом устройстве используется запатентованная технология Optoflex, которая позволяет быстро и точно обнаруживать дуги.

Функции устройства защиты от известковой дуги

Устройство защиты от известковой дуги предлагает несколько важных функций для защиты распределительных систем, в том числе:

  • Регистрация дугового замыкания. Устройство Lime оснащено передовой технологией, позволяющей быстро регистрировать дуговые замыкания. Обнаруживая и записывая дуги короткого замыкания, он позволяет быстро идентифицировать и оценить потенциальные опасности.
  • Выборочная изоляция неисправностей. В случае неисправности устройство Lime может выборочно изолировать пораженный участок, сводя к минимуму воздействие на всю систему.
  • Аварийная сигнализация. Устройство дуговой защиты Lime имеет встроенную систему аварийной сигнализации, которая предупреждает операторов и персонал о потенциальных опасностях.
  • Двойная система самодиагностики. Для обеспечения надежной работы прибор Лайм оснащен двойной системой самодиагностики. Эта система постоянно контролирует работу устройства и выявляет любые отклонения от нормы.
  • Защита от ложного срабатывания. Lime Устройство дуговой защиты предназначено для уменьшения количества ложных срабатываний, которые могут вызвать ненужные сбои.

Преимущества устройства защиты от известковой дуги

Устройство защиты от известковой дуги предлагает множество преимуществ для электрических систем:

  • Повышенная безопасность: благодаря быстрому реагированию устройство Lime обеспечивает максимальную безопасность, быстро обнаруживая и устраняя дуговые замыкания.
  • Надежность: устройство «Лайм» рассчитано на работу в экстремальных климатических условиях, что делает его пригодным для эксплуатации в Российской Федерации и странах СНГ.
  • Увеличенное время работы: устройство Lime может работать в течение длительного периода без источника питания.

Что делает устройство дуговой защиты Lime самым быстрым в мире?

Исключительная скорость устройства дуговой защиты Lime объясняется его передовой технологией и запатентованной технологией Optoflex, которая позволяет быстро обнаруживать и реагировать на дуговые замыкания.

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