Установка шести новогодних ёлок завершена на Бору Общество

Фото: Кира Мишина

В Борском городском округе завершили установку шести новогодних ёлок, сообщает "НТА-Приволжье".

Согласно информации, три праздничных дерева установлены на территории Бора.

Кроме того, еще три живые ёлки с новогодними украшениями поставили на территории поселков Неклюдово и Октябрьский, на озере Юрасовском.

В администрации городского округа отметили, что все деревья к новогодним праздникам были спилены по согласованию с местными жителями.

Как сообщалось ранее, новогодняя программа в Нижнем Новгороде пройдет с 20 декабря по 7 января.

Напомним также, что новогодняя площадка открылась на территории Нижегородской ярмарки.