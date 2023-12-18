Установка шести новогодних ёлок завершена на Бору

Фото: Кира Мишина
В Борском городском округе завершили установку шести новогодних ёлок, сообщает "НТА-Приволжье".
Согласно информации, три праздничных дерева установлены на территории Бора.
Кроме того, еще три живые ёлки с новогодними украшениями поставили на территории поселков Неклюдово и Октябрьский, на озере Юрасовском.
В администрации городского округа отметили, что все деревья к новогодним праздникам были спилены по согласованию с местными жителями.
Как сообщалось ранее, новогодняя программа в Нижнем Новгороде пройдет с 20 декабря по 7 января.
Напомним также, что новогодняя площадка открылась на территории Нижегородской ярмарки.
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