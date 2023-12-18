Что такое мильная карта?

Путешествия делают нашу жизнь более насыщенной, помогают хорошо отдохнуть, но связаны с немалыми расходами и хлопотами. С помощью особой банковской карточки можно уменьшить траты, сделать поездку комфортнее. Пластиком с выгодой пользуются и для оплаты повседневных покупок. Рассказываем, как получить мильную карту, какие дополнительные преимущества у неё есть.
Платёжные средства этого типа можно взять на разных условиях. Но все банковские карты с милями от Альфа-Банка помогают накопить бонусы для поездок. На расходы, связанные с путешествием, начисляется максимальный кэшбэк:
Кэшбэк получают милями, которые можно потратить на новую поездку. Чтобы зарабатывать такой кэшбэк, необходимо заказывать услугу и оплачивать расходы мильной картой через сервис Альфа-Путешествия. С его помощью организуют перелёты по России и миру самолётами любой отечественной авиакомпании, в том числе Аэрофлота, а также иностранных авиаперевозчиков. Если накопить достаточное количество бонусов, можно полностью погасить ими стоимость билетов, отелей или приобрести тур.
Мильной картой платят и за остальные покупки, которые совершают ежедневно. На них начисляется кэшбэк до 3%. Его тоже можно использовать на путешествия — покупку билетов, бронирование отелей. Максимальное количество бонусов — 3 мили на 100 рублей — получают при ежемесячных расходах по карточке от 100 000 рублей. Если траты меньше этой суммы, но свыше 10 000 рублей, начисляют по 2 мили.
Нужно взять мильную карточку, активировать её и по номеру зарегистрироваться в сервисе Альфа-Путешествия. Процедура даст возможность стать участником программы лояльности, избавит от необходимости каждый раз при покупке авиабилетов вводить данные пассажиров.
Потребуется и банковское мобильное приложение. В разделе «Повышенный кэшбэк» нужно указать сервис Альфа-Путешествия как одну из любимых категорий. На эти расходы банк будет начислять максимальный процент возврата, который в месяц достигает 5000 миль. Кэшбэк от Аэрофлота и других партнёров банка этой суммой не ограничивается, так как рассчитывается отдельно.
Для оплаты поездки клиенту нужно сделать следующее:
Сумма кэшбэка будет выведена на экран сразу, но на бонусном счёте она окажется 10-го числа следующего месяца. Поступление отслеживают в мобильном приложении.
Alfa Travel банк обслуживает бесплатно. Клиент с её помощью может без комиссий выполнять следующие операции:
Alfa Travel заказывают онлайн. В заявке клиент указывает, откуда ему удобнее забрать пластик — из отделения или получить с доставкой. При потере мильную карточку блокируют в приложении, там же оформляют новую.
Реклама. АО «АЛЬФА-БАНК». ИНН 7728168971. alfabank.ru
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