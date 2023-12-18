Что такое мильная карта?

Путешествия делают нашу жизнь более насыщенной, помогают хорошо отдохнуть, но связаны с немалыми расходами и хлопотами. С помощью особой банковской карточки можно уменьшить траты, сделать поездку комфортнее. Пластиком с выгодой пользуются и для оплаты повседневных покупок. Рассказываем, как получить мильную карту, какие дополнительные преимущества у неё есть.

Основные отличия мильной карты

Платёжные средства этого типа можно взять на разных условиях. Но все банковские карты с милями от Альфа-Банка помогают накопить бонусы для поездок. На расходы, связанные с путешествием, начисляется максимальный кэшбэк:

до 10% за авиабилеты,

до 5% за билеты на поезд,

до 15% за бронирование отелей.

Кэшбэк получают милями, которые можно потратить на новую поездку. Чтобы зарабатывать такой кэшбэк, необходимо заказывать услугу и оплачивать расходы мильной картой через сервис Альфа-Путешествия. С его помощью организуют перелёты по России и миру самолётами любой отечественной авиакомпании, в том числе Аэрофлота, а также иностранных авиаперевозчиков. Если накопить достаточное количество бонусов, можно полностью погасить ими стоимость билетов, отелей или приобрести тур.

Мильной картой платят и за остальные покупки, которые совершают ежедневно. На них начисляется кэшбэк до 3%. Его тоже можно использовать на путешествия — покупку билетов, бронирование отелей. Максимальное количество бонусов — 3 мили на 100 рублей — получают при ежемесячных расходах по карточке от 100 000 рублей. Если траты меньше этой суммы, но свыше 10 000 рублей, начисляют по 2 мили.

Как пользоваться бонусами для поездок

Нужно взять мильную карточку, активировать её и по номеру зарегистрироваться в сервисе Альфа-Путешествия. Процедура даст возможность стать участником программы лояльности, избавит от необходимости каждый раз при покупке авиабилетов вводить данные пассажиров.

Потребуется и банковское мобильное приложение. В разделе «Повышенный кэшбэк» нужно указать сервис Альфа-Путешествия как одну из любимых категорий. На эти расходы банк будет начислять максимальный процент возврата, который в месяц достигает 5000 миль. Кэшбэк от Аэрофлота и других партнёров банка этой суммой не ограничивается, так как рассчитывается отдельно.

Для оплаты поездки клиенту нужно сделать следующее:

Войти в сервис Альфа-Путешествия. Выбрать вид услуги — билеты, отели, туры. Указать, откуда и куда направляется, дату, количество пассажиров. Нажать кнопку «Найти». Выбрать из предложенных вариантов подходящий. Забронировать и оплатить покупку мильной карточкой.

Сумма кэшбэка будет выведена на экран сразу, но на бонусном счёте она окажется 10-го числа следующего месяца. Поступление отслеживают в мобильном приложении.

Другие функции мильной карточки

Alfa Travel банк обслуживает бесплатно. Клиент с её помощью может без комиссий выполнять следующие операции:

пополнять баланс с любых платёжных средств;

делать переводы в рублях по номерам пластика и телефона, реквизитам счёта;

переводить деньги в валюте на другие счета по реквизитам;

снимать наличные в банкоматах Альфа-Банка и партнёрских, а также до 50 000 рублей в сторонних банкоматах;

уплачивать налоги, штрафы, платить за ЖКУ, мобильную связь.

Alfa Travel заказывают онлайн. В заявке клиент указывает, откуда ему удобнее забрать пластик — из отделения или получить с доставкой. При потере мильную карточку блокируют в приложении, там же оформляют новую.

Реклама. АО «АЛЬФА-БАНК». ИНН 7728168971. alfabank.ru