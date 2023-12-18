Евгений Люлин: "Россия может быть единой только под руководством сильного лидера" Политика

17 декабря в Москве председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в работе ХХI съезда "Единой России".

"Делегаты единогласно поддержали выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на должность президента России. Ведущая политическая сила страны сделала свой выбор в пользу действующего президента - и это единственно верное сегодня решение", - заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Единая Россия" активно помогает Донбассу, в Госдуме и региональных парламентах продвигает законодательные инициативы, реализует Народную программу. Взаимодействуя со всеми здоровыми силами общества, формируя общую повестку, мы вместе работаем на благо страны. Решение партии стало ключевым на этом пути. Россия может быть сильной только под руководством сильного лидера", - добавил Евгений Люлин.