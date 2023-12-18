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Бизнес

Инвестиционный портал Нижегородской области получил новый функционал

19 декабря 2023 10:56  [92] Бизнес

Инвестиционный портал Нижегородской области - www.nn-invest.ru - получил новый функционал. Об этом сообщили в Корпорации развития Нижегородской области. 

Так, на сайте для инвесторов обновлена информация по инвестпроектам и проектам, реализующимся в рамках государственно-частного партнерства. Кроме того, обновлен раздел об инвестиционных паспортах муниципалитетов.

Инвестиционные предложения региона включают в себя широкий спектр проектов и территорий для инвестирования, а также готовые площадки, способные удовлетворить любые запросы инвесторов.

В разделе с инвестиционными предложениями региона (https://www.nn-invest.ru/ru/climate/invproject?link_id=304) содержится информация о проектах, требующих частного финансирования, предполагающих долевое участие инвестора в создании новых или модернизации действующих предприятий, готовых инвестиционных площадках, а также контакты лиц, отвечающих за сопровождение проектов.

Раздел дополнен более 130 новыми проектами в сфере пищевой промышленности, деревообработки, сельского хозяйства, туризма и ОКН. Всего сейчас для инвесторов доступно более 200 инвестиционных предложений.

Витрина ГЧП-проектов дополнилась пятью новыми проектами в сфере дорожного строительства и транспорта. Всего их сейчас более 30. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

Также на портале обновлены инвестиционные паспорта муниципалитетов Нижегородской области. В данном разделе можно ознакомиться с социально-экономическим положением, спецификой каждой территории региона и свободными инвестиционными площадками.

Также дополнен перечень нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность Корпорации развития Нижегородской области в соответствии с последними изменениями в федеральном и региональном законодательстве.

"Инвестиционный портал Нижегородской области является эффективным и удобным инструментом для каждого предпринимателя, реализующего проект в регионе. Мы постоянно работаем над оптимизацией наших сервисов и инструментов, а также актуализируем все данные, чтобы любой инвестор мог оперативно и удобно получить нужную информацию для запуска предприятия", – сказал генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Сейчас на инвестиционном портале Нижегородской области представлена вся необходимая информация о местоположении, экономике, промышленности, кадровом потенциале региона и мерах поддержки бизнеса.

Также на инвестпортале реализовано множество полезных сервисов для бизнеса, таких как "Калькулятор мер поддержки", личный кабинет инвестора, формы "обратной связи" и чат-бот.

Кроме того, у инвестора всегда есть возможность связаться со специалистами Корпорации развития по номеру горячей линии: 8 (800) 350-12-52 или по номерам, указанным на портале, в разделе "Контакты".

Напомним, что в этом году по итогам Национальной премии "Лидеры инвестиционного развития-2023" инвестиционный портал Нижегородской области был признан лучшим в стране.

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Теги:
Инвестиции
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