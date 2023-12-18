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Общество

Мобильные офисы ФНС будут принимать нижегородцев в крупных торговых центрах

19 декабря 2023 11:04  [100] Общество

Фото: с сайта nalog.gov.ru

УФНС России по Нижегородской области с 20 по 23 декабря организует приём жителей региона в мобильных офисах налоговой службы в крупных торговых центрах.

В мобильных офисах можно узнать о налоговых задолженностях, способах уплаты налогов; научиться пользоваться сервисом ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", а также задать сотрудникам налоговых инспекций все интересующие вопросы в рамках их компетенций.

График работы мобильных офисов УФНС:

20 декабря

  • Урень, ТЦ "Караван" (ул. Механизаторов, д.35) – с 14:00 до 18:00;
  • Нижний Новгород, Ленинский район, ТЦ "Муравей" (пр. Ленина, д.33) – с 15:00 до 18:00;
  • Нижний Новгород, Автозаводский район, ТЦ "Лента" (ул. Ореховская, д.15, к.1) - с 15:00 до 18:00;

21 декабря

  • Нижний Новгород, Канавинский район, ЦУМ (ул. Гордеевская, д.8) – с 16:00 до 20:00;
  • Володарск, Володарский бизнес-центр (ул. Кооперативная, д.2) – с 9:00 до 12:00;

22 декабря

  • Кстовский район, с. Федяково, ТЦ "МЕГА" (ул. Любимая, д.1) – с 13:00 до 18:00;
  • Павлово, ТЦ "Цитрон" (ул. Красноармейская. д.33) – с 15:00 до 19:00;
  • Нижний Новгород, Автозаводский район, гипермаркет "О КЕЙ" (пр. Ленина, д.113) – с 15:00 до 18:00;
  • Нижний Новгород, Нижегородский район, ТРК "Небо" (ул. Большая Покровская, д.82) – с 16:00 до 20:00;
  • Нижний Новгород, Сормовский район, ТЦ "Лента" (ул. Коминтерна, д.11) – с 16:00 до 20:00;
  • Нижний Новгород, Советский район, ТРЦ "Жар-Птица" (Советская площадь, д.5) – с 14:00 до 18:00;

23 декабря

  • Саров, ТЦ "Атом" (ул. Силкина, д.31) – с 11:00 до 14:00;
  • Нижний Новгород, Нижегородский район, ТРК "Небо" (ул. Большая Покровская, д.82) - с 10:00 до 14:00.

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Теги:
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