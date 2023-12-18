Глеб Никитин: "Нижегородских сотрудников органов госбезопасности отличает высокий профессионализм" Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днём сотрудника органов безопасности РФ.

"Уважаемые сотрудники органов безопасности! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваша ежедневная работа связана с решением огромного количества задач, от которых зависит самое важное - безопасность граждан России. Она требует высокого профессионализма, самообладания и мужества. Вам нередко приходится сталкиваться с опасностью, вы противодействуете самым разным вызовам и угрозам, в том числе терроризму. Огромная работа проводится и по профилактике правонарушений, для того чтобы не допустить развития негативных процессов. В конечном итоге, от этого зависит будущее всей страны, стабильность государства, благополучие общества!

Слова огромной благодарности в этот день мы говорим ветеранам органов безопасности. Ваша работа заложила основу для успешной деятельности сегодняшних поколений. Вы посвятили жизнь защите Родины, с честью выполняли свой долг.

Высокий профессионализм отличает и нижегородских сотрудников органов безопасности. Здесь сложились все условия для формирования специалистов самого высокого уровня!

В профессиональный праздник желаю вам и вашим близким здоровья и благополучия! Пусть никогда не покидают вас мужество и вера в свое дело!", - сказал губернатор.