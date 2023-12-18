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Общество

Новый автобусный маршрут из Нижнего Новгорода в Кстово планируют запустить в 2024 году

19 декабря 2023 11:23  [71] Общество

Запуск нового межмуниципального маршрута №226 "Поселок Селекционной станции" (Кстовский муниципальный округ) – Нижний Новгород (автовокзал ТПУ "Канавинский") запланирован на первый квартал 2024 года. Об этом сообщили в нижегородском "Центре развития транспортных систем".

Согласно информации, путь следования автобуса пройдет от Селекционной станции через деревню Афонино, по Казанскому шоссе, улицам Родионова, Большой Печерской, Минина, площади Минина и Пожарского.

Далее автобус проследует по Зеленскому съезду, улице Широкой, Нижне-Волжской набережной, Канавинскому мосту, улицам Советской, Ивана Романова, Московскому шоссе.  

На маршруте будут действовать льготы по оплате проезда для отдельных категорий граждан.

Ранее сообщалось, что автобусный маршрут А-4 возобновит работу в Нижнем Новгороде.

Также сообщалось, что маршрут А-90 сохраняет лидерство по числу поездок в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Кстовский район Общественный транспорт
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