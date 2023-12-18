АПЗ, "Сокол", "Вымпел" и депутат Александр Курдюмов подпали под санкции ЕС Политика

Фото: АПЗ им. Пландина

Евросоюз опубликовал очередной - уже двенадцатый по счёту - пакет санкций в отношении России. В персональные списки попали АПЗ им. Пландина, авиастроительный завод "Сокол", КБ судостроения "Вымпел" и нижегородский депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов. Информация об этом размещена в официальном журнале ЕС.

Как говорится в документе, Арзамасский приборостроительный завод - российская военно-промышленная компания, которая поставляет вооружение Минобороны РФ в рамках госзаказа, а его сотрудники и руководство поддерживают СВО и регулярно отправляют гуманитарную помощь солдатам.

Про завод "Сокол" указывается, что он является подрядчиком Минобороны РФ и обслуживает и модернизирует самолёты-перехватчики МиГ-31, которые используются ВС РФ.

ОАО "Конструкторское бюро судостроения "Вымпел" - один из российских промышленных и оборонных комплексов, который разрабатывает и строит широкий спектр стратегически важных судов для российской промышленности.

Александр Курдюмов упоминается как член Центральной избирательной комиссии РФ с 2021 года. Во время его пребывания в должности ЦИК был ответственен за организацию референдумов в 2022 году, а также выборов в сентябре 2023 года на территориях ДНР, ЛНР и Запорожья.

Вся деятельность вышеуказанных персоналий "поддерживает и реализует действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", говорится в официальном журнале ЕС.

Как сообщает телеканал "360", под санкции также подпали российские телеканалы "Спас" и "Царьград" и сын зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева - Илья.

Всего в рамках нового пакета антироссийских санкций в списки попали 147 фигурантов: 61 физическое лицо и 86 организаций. Общее число российских физических и юридических лиц, попавших под ограничения Евросоюза, достигло почти 2 тысяч человек.

Напомним, что в предыдущий санкционный список Евросоюза был внесён Дзержинский завод им. Свердлова.