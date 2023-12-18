Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Поезд в честь Нижегородской области запустили в метро Новосибирска
Новый график движения поездов с 10 декабря
Нижегородские проекты победили в премии Russian Traveler Awards 2023
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
19 декабря 2023 12:06  [122] Нижегородское Заксобрание досрочно прекратило полномочия Ольги Щетининой и Владислава Егорова
19 декабря 2023 11:56  [120] АПЗ, "Сокол", "Вымпел" и депутат Александр Курдюмов подпали под санкции ЕС
19 декабря 2023 09:46  [147] Александр Вайнберг: Мы команда, и у нас отличный командир. Так что Победа будет за нами!
18 декабря 2023 18:35  [261] Евгений Люлин: "Россия может быть единой только под руководством сильного лидера"
18 декабря 2023 17:55  [300] Роман Любарский: "Мы должны сделать все, чтобы каждый член "Единой России" сделал максимум для победы Владимира Путина"
18 декабря 2023 17:32  [273] Владимир Путин подал документы в Центризбирком
18 декабря 2023 15:56  [299] Артем Кавинов: "Владимир Путин - опытный, требовательный к себе и другим, уважаемый в мире и любимый своей страной руководитель"
18 декабря 2023 14:00  [344] Сенатор Совета Федерации Ольга Щетинина прокомментировала итога съезда "Единой России", который накануне прошел в Москве
18 декабря 2023 09:39  [404] Сенатор Ольга Щетинина вошла в комитет Совфеда по науке, образованию и культуре
17 декабря 2023 18:51  [348] "Единая Россия" единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты
Политика

АПЗ, "Сокол", "Вымпел" и депутат Александр Курдюмов подпали под санкции ЕС

19 декабря 2023 11:56  [120] Политика

Фото: АПЗ им. Пландина

Евросоюз опубликовал очередной - уже двенадцатый по счёту - пакет санкций в отношении России. В персональные списки попали АПЗ им. Пландина, авиастроительный завод "Сокол", КБ судостроения "Вымпел" и нижегородский депутат Госдумы от ЛДПР Александр Курдюмов. Информация об этом размещена в официальном журнале ЕС.

Как говорится в документе, Арзамасский приборостроительный завод - российская военно-промышленная компания, которая поставляет вооружение Минобороны РФ в рамках госзаказа, а его сотрудники и руководство поддерживают СВО и регулярно отправляют гуманитарную помощь солдатам.

Про завод "Сокол" указывается, что он является подрядчиком Минобороны РФ и обслуживает и модернизирует самолёты-перехватчики МиГ-31, которые используются ВС РФ.

ОАО "Конструкторское бюро судостроения "Вымпел" - один из российских промышленных и оборонных комплексов, который разрабатывает и строит широкий спектр стратегически важных судов для российской промышленности.

Александр Курдюмов упоминается как член Центральной избирательной комиссии РФ с 2021 года. Во время его пребывания в должности ЦИК был ответственен за организацию референдумов в 2022 году, а также выборов в сентябре 2023 года на территориях ДНР, ЛНР и Запорожья.

Вся деятельность вышеуказанных персоналий "поддерживает и реализует действия и политику, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", говорится в официальном журнале ЕС.

Как сообщает телеканал "360", под санкции также подпали российские телеканалы "Спас" и "Царьград" и сын зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева - Илья.

Всего в рамках нового пакета антироссийских санкций в списки попали 147 фигурантов: 61 физическое лицо и 86 организаций. Общее число российских физических и юридических лиц, попавших под ограничения Евросоюза, достигло почти 2 тысяч человек.

Напомним, что в предыдущий санкционный список Евросоюза был внесён Дзержинский завод им. Свердлова.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Санкции СВО
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Спортивно-театральное шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
18 декабря 2023 12:20Спортивно-театральное шоу "Лебединое озеро" с сёстрами Авериными
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph