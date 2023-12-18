Нижегородское Заксобрание досрочно прекратило полномочия Ольги Щетининой и Владислава Егорова Политика

На заседании Законодательного Собрания Нижегородской области 19 декабря парламентарии согласовали досрочное сложение полномочий депутатов Ольги Щетининой и Владислава Егорова.

Ольга Щетинина приступила к обязанностям сенатора Совета Федерации от Нижегородской области. Она будет работать в комитете по науке, образованию и культуре Совфеда. Владислав Егоров, после сложения полномочий депутата Законодательного Собрания, перейдёт на работу в Государственную Думу. При этом оба депутата продолжат решать вопросы, связанные с развитием Нижегородской области.

"На каких бы высоких должностях не работали наши земляки, как правило, они не забывают об интересах родного края. С Ольгой Щетининой и Владиславом Егоровым связана большая страница истории Законодательного Собрания. Ольга Владимировна продолжит работать над реализацией Стратегии развития региона и возглавлять Штаб общественной поддержки. В свою очередь, Владислав Иванович остается первым секретарем нижегородского отделения КПРФ и продолжит представлять интересы жителей Нижегородской области", - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

СПРАВКА:

Свой путь в политику Ольга Щетинина начала в качестве заместителя председателя комитета Законодательного Собрания по информационной политике и регламенту, затем став председателем комитета Законодательного Собрания по социальным вопросам и заместителем председателя Законодательного Собрания. В октябре 2021 года Ольга Щетинина стала первым заместителем председателя Законодательного Собрания.

При непосредственном участии Ольги Щетининой в регионе началась и продолжается работа по подготовке и реализации Стратегии развития Нижегородской области до 2035 года.

Под руководством Ольги Щетининой работает региональный Штаб общественной поддержки Партии «Единая Россия». Она является сопредседателем Благотворительного совета Нижегородской области и ряда других комиссий и координационных советов.

Владислав Егоров работал в IV, V, VI, VII созывах Законодательного Собрания.

В 2006-2011 годах – председатель комиссии по регламенту и депутатской этике, заместитель председателя комитета Законодательного Собрания по регламенту и депутатской этике.

С 2011 года – заместитель председателя Законодательного Собрания.

С декабря 2007 года он возглавляет фракцию КПРФ в Законодательном Собрании.