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Общество

Олег Лавричев дал старт акции "Ёлка желаний" в Гордуме Нижнего Новгорода

19 декабря 2023 12:25  [97] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

Олег Лавричев дал старт всероссийской акции "Ёлка желаний" на площадке Гордумы Нижнего Новгорода.

Как сообщили в думской пресс-службе, депутаты приняли эстафету и уже присоединились к марафону исполнения желаний детей.

Приём заявок на участие, напомним, стартовал 15 ноября и идёт до сих пор.

Проект "Ёлка желаний" существует уже 5 лет - и за это время её участникам удалось осуществить заветные мечты тяжелобольных детей, сирот, детей военнослужащих и участников СВО, вынужденных переселенцев с территорий ЛДНР, ребят из малоимущих семей.

Ежегодно сотни волшебных ёлок устанавливают в учреждениях органов власти, волонтёрских центрах, на крупных мероприятиях. На счету участников акции - уже более 106 тысяч исполненных желаний.

Депутаты нижегородской Гордумы также вносят свой вклад в создание маленьких чудес.

Олег Лавричев снял с "Ёлки желаний" два шара-открытки. В них оказались новогодние мечты 10-летнего Михаила из Нижнего Новгорода и трёхлетнего Романа из донецкого Харцызска. Миша мечтает о бутсах, а Рома - о шведской стенке.

"Здорово, что обе мечты связаны со спортом. Буду исполнять!" - прокомментировал спикер Гордумы.

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Теги:
Гордума Ёлка желаний Новый год
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