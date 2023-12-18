Нижегородское ООО "Берег" намерено разработать план развития набережной Гребного канала Общество

Нижегородское ООО "Берег" при поддержке органов власти и бизнеса намерено разработать план комплексного развития территории набережной Гребного канала, сообщает ИА "Нижний сейчас".

Как рассказал учредитель ООО "Берег" Константин Тувыкин, территория площадью порядка 20 гектар напротив домов 511-531 в нижегородской слободе Подновье должна быть экономически развитой.

В частности, предприниматель намерен совместно с другими инвесторами разработать ряд проектов, направленных на преобразовании набережной.

В том числе, здесь планируется строительство жилых домов общей площадью не менее 15 тыс. кв. метров - как элитных ЖК, так и социального жилья.

По мнению бизнесмена, данная территория является привлекательной для потенциальных инвесторов, и ее необходимо использовать с максимальным эффектом для экономики Нижнего Новгорода и региона.

Проект развития набережной Гребного канала также предполагает строительство берегоукрепительных сооружений. По предварительным расчетам, на это потребуется не менее 1,5 млрд рублей на 1 километр укрепительных сооружений, с береговой стенкой.

Кроме того, ООО "Берег" не исключает и возведение ряда спортивных объектов на данной территории, при условии, что на Гребном канале появятся жилые комплексы. В настоящее время компания уже проводит масштабную работу по поиску соинвесторов, партнеров с высокопрофессиональным строительным бэкграундом.

Напомним, что суд отказал нижегородскому Мингосимущества в иске к лодочной станции "Турист".

Нижегородской лодочной станции "Турист" ранее предложили участок в Борском районе.