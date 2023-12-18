Бюджет Нижегородской области на 2024 год принят на заседании ЗСНО 19 декабря Экономика

На заседании 19 декабря депутаты нижегородского Заксобрания приняли во втором окончательном чтении закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".

Парламентарии рассмотрели около 50 поправок в главный финансовый документ региона, внесенных депутатами, комитетами, парламентскими фракциями и губернатором Нижегородской области.

Ко второму чтению доходы областного бюджета дополнительно увеличены на 23,8 млрд рублей, в том числе поступления из федерального бюджета выросли на 17,5 млрд рублей. Расходы увеличены на 34,7 млрд рублей.

По инициативе фракции "Единая Россия" увеличены расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2024 году на 1,8 млрд рублей, расходы на строительство школ – на 500 млн рублей, финансирование программы капитального ремонта школ - на 605,8 млн рублей, проекта "Культура малой родины" - на 50 млн рублей. Также 86,2 млн рублей направлено дополнительно на увеличение стоимости сертификатов на улучшение жилищных условий для многодетных семей - с 470 000 до 600 000 рублей и количества сертификатов, выдаваемых в течение года, - с 327 до 400.

По инициативе фракции ЛДПР в следующем году дополнительно 100 млн рублей будет направлено на создание сети мониторинга водных объектов в Нижегородской области. По инициативе фракции "Справедливая Россия" - увеличены на 64,1 млн рублей расходы на проведение капремонта 4 библиотек в Воскресенском, Починковском и Тонкинском муниципальных округах, а также в Нижнем Новгороде. По инициативе фракции "Новые люди" увеличены расходы на реализацию проекта "Сельхозконтракт", в рамках которого организациям потребительской кооперации возмещается часть затрат на закупку продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

Также дополнительно увеличены расходы на компенсации транспортным предприятиям за перевозку льготников – на 358,4 млн рублей, еще 659,3 млн направят на комплексное развитие городского наземного транспорта. Расходы на проектные работы по переводу котельных на природный газ в рамках программы газификации Нижегородской области в 2024 году увеличены до 57,5 млн руб.

"Мы провели большую работу над привлечением федеральных средств и формированием доходной части бюджета в целом. На 22,2 процента к первоначальному бюджету 2023 года вырастет финансирование сферы здравоохранения (до 46 млрд рублей. – прим.), на 17,7 процентов – образования (68,6 млрд рублей). Большие средства направляем на наши проекты развития: станции метро, ИТ-кампус, дублер проспекта Гагарина. Общая сумма федеральных средств, которые мы закладываем в бюджет – 57,8 млрд рублей. Это на 35% выше первоначального плана 2023 года. Очень серьезный рост. Эти средства будут направлены на решение ключевых задач, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным", - рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сегодня на заседании депутаты, казалось бы, буднично и спокойно приняли главный документ – областной бюджет на 2024 год. Этому предшествовала огромная работа – множество согласительных процедур, дискуссионных вопросов, было внесено много изменений в результате обсуждений на заседаниях комитетов, фракций. Областной бюджет на предстоящие три года выдержанный, он отражает интересы экономического развития региона и выполнение всех социальных обязательств. Мы рассчитываем, что экономика Нижегородской области будет работать так же эффективно, как и в 2023 году, когда практически каждый месяц мы увеличивали доходы и расходы областного бюджета. Спасибо правительству, министерству финансов и, в первую очередь, губернатору Нижегородской области за понимание и открытый диалог по всем вопросам. Благодаря этому мы находили решения, учитывающие интересы всех сторон. Надеюсь, что это поможет развитию нашей Нижегородской области в следующем году", - сказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Напомним, что закон о бюджете Нижегородской области на 2024 год был принят в первом чтении в конце ноября.

Также 13 декабря Дума Нижнего Новгорода утвердила бюджет города на 2024 год и на плановый период 2025–2026 годов.