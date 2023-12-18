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Общество

Глеб Никитин: "От развития энергетической отрасли зависит каждая сфера экономики и благополучие всей страны"

22 декабря 2023 09:00  [112] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил свое поздравление с Днем энергетика.

"От развития энергетической отрасли зависит каждая сфера экономики и благополучие всей страны. Круглосуточно, в любую погоду вы обеспечиваете стабильность работы систем энергоснабжения, в постоянном режиме контролируете текущие процессы. Это сложная и ответственная миссия, требующая большого профессионализма и внимания, а главное - знаний и опыта.

В Нижегородской области работают очень профессиональные и слаженные коллективы энергетиков, которые выполняют задачи всех уровней сложности. Проводится большая работа по модернизации имеющихся объектов и созданию новых мощностей. В отрасль постоянно приходят современные технологии, позволяющие повысить надежность энергоснабжения.

Огромное спасибо ветеранам отрасли, которые заложили фундамент сегодняшних успехов и достижений! Ваш труд лежит в основе развития региона.

Желаю всем, чья жизнь связана с энергетикой, здоровья и благополучия! Пусть на вашем профессиональном пути будет как можно меньше внештатных ситуаций, а после работы пусть всегда вас встречает теплый свет в окнах родного дома, где ждут близкие и любимые люди! С праздником!" - говорится в поздравлении.

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Теги:
Глеб Никитин Электроэнергия
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