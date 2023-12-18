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Общество

Состав Общественного совета утвердили при нижегородском Заксобрании

19 декабря 2023 14:52  [179] Общество

Состав Общественного совета был утвержден на заседании нижегородского Заксобрания 19 декабря.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, в состав Общественного совета вошли 15 человек. Это деятели науки и культуры, представители журналистского сообщества, юристы и председатели благотворительных и общественных организаций.

Совет обеспечивает конструктивное взаимодействие Законодательного Собрания с гражданами и общественными объединениями. Кроме того, члены совета дают общественную оценку наиболее значимым проектам федеральных законов, поступивших на рассмотрение в Законодательное Собрание или вносимых парламентом в Государственную Думу в порядке законодательной инициативы.

"Все те, кто вошёл в состав Общественного совета – безусловно, люди компетентные каждый в своей сфере. При разработке законопроектов и принятии итоговых решений мы будем изучать рекомендации, которые будут готовить члены совета", - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

СПРАВКА:

В состав Общественного совета при Законодательном Собрании Нижегородской области включены следующие кандидатуры:

1. Забегалова Алла Александровна – директор ГБУ "Нижегородский государственный академический театр кукол";

2. Засыпкина Наталья Петровна – генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Академия-вип";

3. Клочкова Галина Юрьевна – директор "Школы имени М.В. Ломоносова";

4. Лаврентьев Александр Рудольфович – заведующий кафедрой государственно-правовых дисциплин Приволжского филиала федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российский государственный университет правосудия";

5. Ларионов Виталий Петрович – внештатный советник Председателя Законодательного Собрания Нижегородской области по правовым вопросам;

6. Лунин Виктор Николаевич – советник департамента коммуникаций и корпоративных проектов акционерного общества "Теплоэнерго";

7. Мансуров Шамиль Нариманович – координатор по работе с обращениями граждан Нижегородского регионального исполкома Партии "Единая Россия";

8. Наумов Сергей Васильевич –пенсионер, в 2001-2018 годах –министр образования Нижегородской области;

9. Носкова Ольга Владимировна – председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации "Союз журналистов России – общественной организации "Союз журналистов Нижегородской области";

10. Пономаренко Роман Геннадьевич – председатель Нижегородской региональной общественной организации инвалидов "Ковчег", руководитель проектов по работе с маломобильными группами населения автономной некоммерческой организации "Проектный офис Стратегии развития Нижегородской области";

11. Сериков Александр Алексеевич – председатель правления Нижегородского регионального благотворительного фонда "Земля Нижегородская";

12. Суворов Геннадий Александрович –в 2005-2012 годах –заместитель Губернатора, заместитель Председателя Правительства Нижегородской области;

13. Фомичев Максим Николаевич – директор государственного казенного учреждения Нижегородской области "Государственное юридическое бюро по Нижегородской области";

14. Цыбанев Валерий Николаевич – заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти и общественными организациями Регионального объединения работодателей "Нижегородская ассоциация промышленников и предпринимателей";

15. Шахов Борис Евгеньевич – советник ректората, заведующего кафедрой рентгенэндоваскулярной диагностики и лечения ФГБУ "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации.

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Теги:
Законодательное собрание Общественные организации
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