Выксунский завод ОМК признан лучшим экологически ответственным градообразующим предприятием РФ Бизнес

Завод ОМК в Выксе Нижегородской области признали лучшим экологически ответственным градообразующим предприятием в России на XIX всероссийском конкурсе "Лидер природоохранной деятельности – 2023".

Выксунский завод ОМК системно снижает влияние производств на природу и внедряет лучшие практики в области устойчивого развития. Предприятие непрерывно улучшает показатели по всем экологическим аспектам: сокращает использование воды и электроэнергии, переходит на оборотные циклы, и снижает удельные выбросы в атмосферу, внедряет и использует наилучшие доступные технологии.

Группа ОМК направляет на охрану окружающей среды в регионах более 1,5 млрд рублей в год, значительный объем средств идет на сбор и очистку сточных вод. Так, за последние 5 лет на выксунском заводе в 7,5 раз снизили забор воды из местного водохранилища, больше, чем на половину сократили сброс воды, возвращая ее в производство за счет развития технологии локальных оборотных циклов. Также ежегодно уменьшают и количество отходов, передаваемых на полигоны. На предприятии применяют раздельный сбор отходов. Это позволяет утилизировать или отправлять на вторичную переработку до 95 процентов отходов производства.

Выксунский завод присоединился к борьбе с изменениями климата – группа ОМК утвердила климатическую стратегию своего предприятия до 2050 года. Уже сегодня углеродоемкость выксунской жидкой стали является одной из самых низких в Европе и завод будет продолжать снижать углеродный след своей продукции.

В начале 2022 года ОМК запустила волонтерское экологическое движение, которое активно развивается на выксунском заводе и объединило сотни добровольцев. Эковолонтеры озеленяют территории, очищают водоемы, организуют сбор вторсырья для дальнейшей переработки, проводят открытые экоуроки в детских садах и школах. За два года в нашем городе реализовали более 30 волонтерских экоинициатив на сумму 5 млн рублей.

"Выксунский завод ОМК придерживается ESG-принципов, стремится снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду. Предприятие проводит природоохранные мероприятия, увеличивает долю утилизируемых отходов производства, эффективно использует природные ресурсы. Экодвижение – часть системной работы ОМК по снижению влияния промышленного производства и деятельности человека на природу, его развитие связано с принятой компанией климатической стратегией. Мы продолжим его поддерживать и дальше", – отметил директор по безопасности производства завода ОМК в Выксе Всеволод Агеев.