Уголовное наказание ввели за повторный пронос телефона в колонию Общество

В России введено уголовное наказание за повторную передачу мобильного телефона осужденному или задержанному. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин.

Согласно информации, поправки внесены в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы России. В частности, в них появилось по дополнительной статье о наказании за передачу заключённому в колонию и СИЗО телефона и других средств коммуникации.

Причём если средство связи передаст человек с судимостью или "административкой", то ему грозит либо штраф от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами, либо лишением свободы на 2 года.

Как сообщает телеканал "360"Госдума приняла закон 12 декабря, Совет Федерации одобрил 13 декабря, а Владимир Путин подписал его 19 декабря.

Также президент внёс изменения в КоАП в части усиления ответственности за передачу заключённому запрещенных предметов, продуктов и веществ. Нарушителей ждёт штраф на сумму от 5 до 10 тысяч рублей. За передачу мобильных телефонов введён отдельный повышенный штраф — от 25 до 50 тысяч рублей.