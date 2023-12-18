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Общество

Дома высотой до 25 этажей могут построить у Молитовского моста в рамках КРТ

19 декабря 2023 16:08  [3] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Дома высотой до 25 этажей могут построить у Молитовского моста в рамках КРТ. Информация об размещена на сайте Минграда Нижегородской области.

Согласно информации, комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки рассмотрела заявку ООО "БИС" на внесение изменений в генеральный план Нижнего Новгорода.

В частности, зоны, расположенные в границах улиц Воротынская, Молитовская, береговой линии реки Оки, Молитовского моста, предлагается изменить на зоны жилой застройки.

На этом участке запланировано возведение жилых домов высотой от 11 до 25 этажей, встроенного детского сада и закрытых многоуровневых парковок. Строительство будет вестись в рамках процедуры "комплексного развития территории".

По итогам заседания комиссия рекомендовала одобрить предложенные изменения.

Ранее сообщалось, что новые границы КРТ в Советском районе утверждены в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что Архсовет согласовал концепцию площадки КРТ в районе Московского шоссе.

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Теги:
КРТ Строительство
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