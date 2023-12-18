Нейросеть в облаке МТС превратит рисунки нижегородцев в произведения художников Общество

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Компания МТС, запускает на онлайн-платформе "Поколение М" приквел просветительской программы для школьников по направлению научно-технологического искусства. Известные блогеры на своем примере покажут, как использовать для художественного творчества возможности развернутой в облаке CloudMTS генеративной нейросети. Ребята смогут бесплатно использовать ИИ-чат-бота, создавая уникальные творческие работы, которые могут быть презентованы в Русском музее в рамках выставочно-образовательного проекта "Современное искусство и наука: границы синтеза", реализуемого Музеем в партнерстве с цифровой экосистемой МТС, Благотворительным фондом "Система" и университетом ИТМО.

Ключевым технологическим инструментом программы станет бесплатный доступ к развернутой в облаке CloudMTS нейросети. Она позволит участникам курса использовать возможности искусственного интеллекта в качестве помощника, чтобы дописать и усовершенствовать свои творческие работы в стиле известных мировых художников.

В феврале стартует просветительская программа на онлайн-платформе "Поколение М", которая расскажет, как научно-технологическое искусство вписывается в общекультурный контекст и какова польза от объединения науки и искусства в человеческой деятельности. Слушатели также узнают, как работают нейросети и как их использовать для создания уникальных произведений искусства.

"Сервисы на основе нейронных сетей становятся привычными помощниками в обучении, решении бизнес-задач, творчестве. В создании арт-объектов искусственный интеллект все чаще называют соавтором человека, ассистентом в воплощении самых смелых креативных идей. Нейросети интегрированы уже едва ли не во все сферы нашей жизни, однако чтобы получить к ним доступ и освоить их непрофессиональному пользователю требуются определенное время и дополнительные затраты. Наш совместный проект позволит участникам из любой точки страны бесплатно оценить необъятные возможности искусственного интеллекта и получить навыки, которые в будущем помогут им стать квалифицированными специалистами в ведущих кампаниях страны", – рассказывает директор по инновациям и развитию бизнеса CloudMTS Данила Егоров.

"Объединяя уникальный опыт Русского музея и высокотехнологичных партнеров фонда, программа предоставляет школьникам возможность окунуться в захватывающий мир искусства благодаря искусственному интеллекту и познакомиться с новым направлением Art&Science. Уже сегодня диджитал-художники с помощью нейросетей создают неповторимые работы, пользующиеся высоким спросом у инвесторов и арт-экспертов. Мы очень рады, что благодаря проекту каждый участник может превратить свои творческие идеи в уникальные произведения", – отметил руководитель блока "Просвещение и культура" БФ "Система" Сергей Александров.

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Платформа "Поколение М"

О CloudMTS

Провайдер CloudMTS – входит в группу МТС – предоставляет более 45 облачных услуг. Среди них: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места, сервисы для обеспечения информационной безопасности, бизнес приложения и сетевые сервисы. Клиентами провайдера являются более 4000 компаний и ИП. Физическая инфраструктура CloudMTS включает 15 собственных дата-центров. Все они соединены магистральной сетью МТС протяженностью 280 тыс. км (ВОЛС).

О проекте МТС "Поколение М"

"Поколение М" – это крупнейшая в России образовательная платформа для развития детского творчества в цифровой среде, разработанная экосистемой МТС. С помощью ИТ-технологий участники проекта получают возможность пройти образовательные курсы по различным творческим дисциплинам под руководством опытных преподавателей, знакомятся с экспертами и знаменитыми деятелями в области искусства, технических, ИТ и креативных индустрий и развивают важные навыки, которым будут им полезны в будущем. Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. Все цифровые активности участников проекта в группах в социальных сетях и на сайте "Поколения М" МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках "Поколения М" собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 тяжело больных детей.

Фото: пресс-служба МТС

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