Запрет на использование смартфонов на уроках вступил в силу в России

Президент России Владимир Путин 19 декабря подписал закон об ограничении использования мобильных телефонов в школе. Об этом сообщил телеканал "360".
В тексте документа указано, что использование смартфонов, планшетов и любых других средств подвижной радиотелефонной связи будет запрещено во время уроков - за исключением только экстренных случаев, связанных с угрозой здоровью или жизни.
Также законом за учащимися закреплена обязанность соблюдать дисциплину и правила поведения в школе. Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка возлагается на учителей и руководство образовательных учреждений.
Закон вступил в силу с момента официального опубликования.
Напомним, с инициативой запрета смартфонов на уроках в октябре выступили зампреды Госдумы Пётр Толстой и Борис Чернышов, председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова, глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и ряд их коллег из разных фракций, а также сенаторы Лилия Гумерова и Ольга Забралова.
Авторы законопроекта указывали, что школьники должны соблюдать дисциплину и правила поведения на уроках.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, принятие данного закона повысит качество образования детей.
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