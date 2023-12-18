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Общество

Почти 10 тысяч нижегородских домовладений в 2023 году получили газ по программе догазификации

19 декабря 2023 18:56  [79] Общество

"Правительственный час" на тему "О реализации программы газоснабжения и газификации Нижегородской области" прошел в рамках заседания ЗСНО 19 декабря.

С докладом по данному вопросу выступил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Михаил Морозов. В рамках региональной программы газификации Нижегородской области за счет бюджетных источников и средств спецнадбавки в период 2021-2023 годы было газифицировано 105 населенных пунктов, создана возможность газификации более чем для 6 тысяч жителей. 

Кроме того, с 2021 года по настоящее время в рамках мероприятий догазификации уже заключено более 25 000 договоров, к более чем 18 000 домовладений проведен газ, из них свыше 10 000 уже подключены к газоснабжению.

В рамках "Адресной инвестиционной программы Нижегородской области" в 2023 году заканчивается строительство 9 объектов газификации, по итогам строительства которых будут газифицированы еще 12 населенных пунктов. Для решения этой задачи в 2023 году были выделены из бюджета области и муниципальных образований 317,5 млн рублей.

Инвестиции ПАО "Газпром" на реализацию Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на период 2021-2025 годов составят 26,3 млрд рублей. Протяженность газопроводов, которые планируется построить, составит почти 2 тысячи километров. Количество населенных пунктов, куда должен прийти газ, - 186.

В планах перевести на природный газ 78 действующих котельных за счет областного бюджета. В 2024 году на проектные работы в областном бюджете предусмотрено 59 млн рублей. Также большую подготовительную работу к использованию газа после газификации населенных пунктов должны провести органы местного самоуправления. 

"Нижегородская область достигла хороших показателей по реализации программ газификации и догазификации населенных пунктов. К концу года еще больше жителей смогут пользоваться газом, а значит жить более комфортно. На 2024 год также запланирован большой объем работ и в рамках программы догазификации, и по строительству газопроводов, включая проведение газа на север Нижегородской области. Уверен, что эти планы будут реализованы, и основные населенные пункты шести северных районов области в 2025 году будут обеспечены природным газом. Депутаты регионального парламента вместе с коллегами из муниципалитетов будут контролировать ход и качество этих работ", - отметил председатель комитета ЗСНО по жилищно- коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу Владимир Беспалов.

Как сообщалось ранее, газ подвели к деревне Огибное Семеновского округа по программе догазификации.

Несколько домов в селе Каменки Богородского района подключили к газу в рамках догазификации.

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Теги:
Газоснабжение Законодательное собрание
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