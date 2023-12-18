Трехмиллионный посетитель выставки "Россия" получил открытку от Владимира Путина Общество

Фото: Алексей Никольский

Международную выставку-форум "Россия" 19 декабря посетил трехмиллионный гость, сообщают организаторы.

Согласно информации, юбилейным посетителем стал Алексей Козырев, приехавший на выставку вместе с женой Еленой из Барнаула.

Семье подарили открытку с поздравлением и подписью президента России Владимира Путина. Глава государства подписал ее на Выставке "Россия" во время посещения Павильона № 75 на ВДНХ.

Как рассказал Алексей Козырев, его семья любит путешествовать по России на автомобиле.

"Мы пришли посмотреть на экспозицию Алтайского края, увидели выступление нашего губернатора. И гордость нас распирала — решили посмотреть своими глазами. Приехали — и так совпало. Благодарим Владимира Владимировича за такой шикарный подарок. Открытку поставим дома на самое видное место, чтобы все видели и понимали, что все в России возможно, мечты сбываются", — сказал он.

Для Алексея и Елены также организовали экскурсию в Павильоне № 15 "Строим будущее / Россия в движении", где им вручили сертификат на поездку на космодром Восточный. Подарок компенсирует также проезд и проживание в путешествии.

Напомним, выставка-форум "Россия" открылась в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля.

Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций

26 ноября на выставке прошел День Нижегородской области. Также губернатор Глеб Никитин представил достижения региона на выставке "Россия".