Сотрудники "ТНС энерго НН" выступили перед студентами технического университета Общество

Руководство "ТНС энерго НН" провело очередную встречу со студентами Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева.

В рамках профориентационного семинара начальник департамента систем учета и развития Алексей Незамайков и начальник департамента по работе с потребителями Александр Шведов рассказали студентам о специфике работы в структурных подразделениях "ТНС энерго НН" и возможностях трудоустройства в компанию после завершения обучения.

"Главная цель таких встреч – профессиональная ориентация будущих специалистов на работу в компании, – отметил Александр Шведов. – Мы побеседовали со студентами, коснулись таких важных вопросов, как востребованность выбранной специальности, заработная плата, перспективы карьерного роста. Можно с уверенностью сказать, что встреча прошла плодотворно как для нас, так и для учащихся вуза".

Для студентов высших учебных заведений знакомство с представителями компании – это отличная возможность узнать о будущей профессии, построить открытый диалог с работодателем и уже сейчас определиться с выбором места работы после окончания учебы. В "ТНС энерго НН" заинтересованы в сотрудничестве с молодыми инициативными специалистами. Для этого в компании созданы все условия, например, система обучения, которая помогает мотивированным выпускникам вузов получить практические знания и развить профессиональные компетенции.

Гарантирующий поставщик электроэнергии продолжит проводить профориентационные мероприятия в профильных учебных заведениях региона.