Сотрудники ВМЗ с детьми благодаря фонду "ОМК-Участие" посетили "Цирк Никулина" в Москве Общество

Фото: ОМК

Благотворительный фонд "ОМК-Участие" организовал для сотрудников выксунского завода ОМК поездку в Москву в "Цирк Никулина" на Цветном бульваре. Уже в 18-й раз фонд подарил детям и их родителям теплый семейный праздник и провел несколько благотворительных акций.

Семьи сотрудников ОМК одними из первых увидели красочный и масштабный цирковой спектакль по мотивам сказки Петра Ершова "Конек-горбунок" с участием воздушных гимнастов, акробатов и дрессированных животных.

В антракте дети могли раскрасить специальные стенды-раскраски "Волшебный город" с изображениями Выксы, созданные детским иллюстратором Полиной Калашниковой. А родители в это время на книжной ярмарке могли приобрести детскую литературу не только для своей семьи, но и в подарок воспитанникам социально-реабилитационного центра "Пеликан" и дома ребенка в Выксе.

На добровольные пожертвования, которые сделали сотрудники ОМК в цирке, фонд приобретет специальные книжки для детей, которые плохо видят. По заказу "ОМК-Участия" издательство "Сирень" выпустило несколько сказок на азбуке Брайля. Фонд направит экземпляры таких книг в школы-интернаты для слабовидящих ребят в Нижегородской области и Пермском крае.

Книжные издательства "МИФ" и "Самокат" также подключились к благотворительной инициативе фонда "ОМК-Участие". Они безвозмездно передали часть тиражей книг фонду, который в ближайшее время направит их в социальные учреждения Выксы и Чусового.

"Новый год – праздник, когда можно дарить друг другу подарки, делать сюрпризы, мечтать и реализовывать свои мечты. Хочется в преддверии Нового года собрать всех людей, порадоваться этому празднику всем вместе. Часть средств фонд направит, чтобы купить книги для слабовидящих детей. Это именно книги для чтения, не учебники. Таких книг, к сожалению, мало издается и мы с большим удовольствием подарим радость детям", – отметила председатель попечительского совета фонда "ОМК-Участие" Ирина Седых.

Ранее сообщалось, что выксунский завод ОМК признан лучшим экологически ответственным градообразующим предприятием РФ.