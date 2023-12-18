Владимир Путин наградил врача "РЖД-Медицины" Нижнего Новгорода Фёдора Севрюкова Общество

Фото: Рамиль Ситдиков, РИА "Новости"

В Москве 15 декабря прошёл IV Железнодорожный съезд. Мероприятие было посвящено 20-летию с момента образования ОАО "Российские железные дороги". Ключевая тема съезда — развитие железных дорог в контексте обеспечения социально-экономических интересов страны.

В мероприятии приняли участие около 2 тысяч делегатов со всей страны, а также представители органов власти, бизнеса, профсоюзных и ветеранских организаций.

Съезд посетил президент России Владимир Путин. Глава государства выступил на пленарном заседании и в режиме телемоста пообщался с представителями предприятий и социальных объектов ОАО "РЖД". Он высоко оценил труд каждого работника железной дороги.

Владимир Путин принял участие в церемония вручения государственных наград работникам предприятий РЖД.

Так, президент лично вручил медаль ордена "За заслуги перед отечеством" II степени заведующему урологическим отделением нижегородской больницы "РЖД-Медицина", заслуженному врачу РФ, доктору медицинских наук, профессору Фёдору Севрюкову за выдающийся вклад в общественную деятельность и медицину.

Фёдор Севрюков внедрил и развивает малоинвазивные эндоскопические методы лечения урологических больных, которые позволяют без операционного разреза проводить большинство оперативных вмешательств. Он также владеет широким спектром открытых и эндоскопических операций.

Как отметил начальник Горьковской железной дороги – филиала ОАО "РЖД" Сергей Дорофеевский, Фёдор Севрюков трудится в медицине почти 30 лет.

"Талантливый врач, который предан своему делу. Медаль ордена "За заслуги перед отечеством" II степени – это заслуженная награда, которая показывает высокий уровень профессионализма врачей-железнодорожников", - подчеркнул начальник ГЖД.