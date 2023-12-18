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Почти 80% россиян считают Новый год важным праздником

20 декабря 2023 12:30  [123] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

"Вебер" проанализировал отношение россиян к Новому году и их планы на этот праздник.

Так, 77% россиян считают Новый год важным праздником, а у 52% опрошенных есть желание отметить праздник в этом году.

Для 52% респондентов Новый год важен из-за возможности встретиться с родственниками. Также многие отмечают важность традиции празднования Нового года, общую атмосферу праздника.

При этом 29% считают Новый год "праздником для детей", 27% - "главным и любимым праздником", а 25% ответили, что Новый год имеет значение из-за большого количества выходных и каникул. 

Среди любимых новогодних традиций были названы украшение дома и ёлки, встречи с родными, обмен подарки и застолья.

74% опрошенных встретят 2024 год дома, 8% — в гостях, а 3% — на работе.

53% россиян ежегодно предпочитают украшать искусственную ёлку, 18% предпочитают живые ели. 51% респондентов наряжают ёлки за несколько дней до Нового года, 13% делают это непосредственно 30 и 31 декабря.

Напомним, что "Вебер" - это совместный проект АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы" по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.  

Данные социологического агентства "Вебер" — проекта АНО "Диалог" и АНО "Диалог Регионы". Изучение общественного мнения проводилось АНО "Диалог Регионы" 5-6 декабря 2023 года в сети методом River Sampling среди 1 400 россиян старше 18 лет.  

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