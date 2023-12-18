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Экономика

ЗСНО утвердило три инвестсоглашения между правительством Нижегородской области и инвесторами

20 декабря 2023 13:11  [78] Экономика

Депутаты нижегородского Заксобрания приняли региональные законы об утверждении трех инвестсоглашений между правительством области и инвесторами. 

Национальный центр физики и математики планирует построить гостиничный комплекс на территории технопарка "Саров". Объем инвестиций в проект – более 1 млрд рублей. В соответствии с соглашением инвестору будет предоставлена льгота по налогу на имущество за 5 лет на общую сумму 77,1 млн рублей. По окончании периода предоставления льгот, с 2028 года, ежегодно сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области составит 32 млн рублей (НДФЛ – 0,6 млн рублей).

ООО "Агрофирма "Павловская" планирует построить вторую линию по производству комбикормов. Объем инвестиций составит 821 млн рублей. Инвестору будут предоставлены льгота по налогу на имущество за 5 лет на общую сумму 44 млн рублей, по налогу на прибыль организаций порядка 230 тысяч рублей. По окончании периода предоставления льгот, с 2028 года, ежегодно сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет Нижегородской области составит 21,5 млн рублей (НДФЛ – 2,4 млн рублей).

ООО "Птицефабрика "Павловская" планирует капитально отремонтировать двадцать птичников. Объем инвестиций составит более 1 млрд рублей. В соответствии с соглашением инвестору будет предоставлена льгота по налогу на имущество за 5 лет на общую сумму 23,3 млн рублей. По окончании периода предоставления льгот, с 2028 года, ежегодно сумма налоговых поступлений в консолидированный бюджет области составит 6,2 млн рублей (НДФЛ – 2,06 млн рублей).

"Мы утвердили три проекта инвесторов, реализующих в Нижегородской области приоритетные проекты. Важно, что они вкладывают средства в наш регион, развивают производство, создают рабочие места. Развитие технопарка "Саров" и Национального центра физики и математики – также приоритетная задача, ведь это научный центр федерального уровня", - отметил заместитель председателя комитета регионального парламента по экономике, промышленности, поддержке предпринимательства, торговли и туризма Николай Упирвицкий.

"Одобрены налоговые льготы по очень крупным сельскохозяйственным проектам, а также проекту, реализуемому в рамках создания Национального центра физики и математики. Их реализация отвечает задачам, которые стоят перед сферой АПК и науки в регионе. Общий объем инвестиций в них - около 3 миллиардов рублей, планируется создание более 80 рабочих мест", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денис Исмагилов.

Как сообщалось ранее, инвестсоглашения позволили создать 19,5 тысяч рабочих мест в Нижегородской области.

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Теги:
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