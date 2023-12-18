Онлайн школы с обучением в России

Сфера образования в России претерпела большие изменения. Все больше учебных учреждений предлагают для семей инновационные решения, в числе которых дистанционное обучение. Такой формат считается альтернативой традиционной учебе, а онлайн-школы, предлагающие аттестацию по государственным стандартам, становятся идеальной возможностью для получения среднего (полного) образования.

Вариативность подходов открывает новые перспективы для занятий, при этом все больше онлайн-школ России соответствуют современным запросам и ожиданиям родителей.

Как представляют процесс обучения?

Сегодня для детей любого возраста созданы условия для разностороннего образования. Дистанционное образование нельзя назвать новым, однако раньше такой формат часто становился вынужденной мерой. Для нынешних школьников занятия онлайн стали привычными, так как недавняя пандемия заставила серьезно пересмотреть подход к образованию.

Обучение удаленно, в отличие от традиционных школ, происходит по индивидуальным образовательным маршрутам. Для школьников младших классов онлайн-занятия предоставляют целый ряд преимуществ, что делает образовательный процесс более гибким и доступным. Ученики могут заниматься в домашней обстановке, избегая шума и отвлекающих факторов, как это часто бывает в обычных школах. Это позволяет сфокусироваться на учебе и максимально эффективно использовать свое время.

Если говорить о главных плюсах такого формата в России, в первую очередь стоит отметить:

Надежные знания по ключевым предметам. Процесс онлайн-обучения построен таким образом, что у ребенка высвобождается время на основные предметы и индивидуальные уроки.

Фокус на талантах и увлечениях ребенка. Дистанционный формат отлично подходит для ребят, занимающихся в спортивных или художественных секциях, увлекающихся программированием или танцами.

Успешная аттестация по школьным предметам. Онлайн-школа предоставляет удобный сервис для самообучения ребенка. Ученик может самостоятельно проходить тесты и контрольные работы, чтобы проверить свои знания.

Записи уроков сохраняются, что позволяет ученикам младших классов пересмотреть материал в любое время. Это особенно полезно при повторении новых тем. Ученик занимается самостоятельно с помощью образовательной платформы, по этому принципу, например, работает Ломоносовская школа-пансион. С младших классов ребенок учится в одиночку выполнять домашние задания, планировать собственное время и оценивать успехи.

Отсутствие необходимости в поездках до школы позволяет ребенку сэкономить время и энергию. Учиться можно из любой точки мира, что актуально для часто переезжающих или путешествующих семей.

Что такое удаленная школа в России?

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ дистанционное обучение в России стало неотъемлемой частью образовательного процесса. В законе разделены понятия «дистанционное» и «электронное» обучение. Удаленный процесс предполагает взаимодействие учащегося и учителей через информационно-телекоммуникационные сети. Электронное – использует информационные технологии для обработки и передачи информации между учителями и учеником.

1. Удаленные школы двигаются по индивидуально составленному для ребенка маршруту

Особое внимание уделяется индивидуальному подходу. Каждый ребенок двигается по уникальному образовательному маршруту, адаптированному под его потребности, темп, интересы.

В частных российских учреждениях предоставляются разнообразные варианты обучения, внимание акцентируется на использовании современных образовательных технологий. Чаще всего предоставляется два варианта уроков:

Занятия в классе с преподавателем. Происходит в режиме реального времени. Многие школы придерживаются принципа «перевернутого урока», где теоретическое изучение материала происходит дома, а аудиторное время отводится на практическое применение знаний. Во время онлайн-уроков в классе дети могут взаимодействовать с учителями и друг другом в режиме реального времени.

Самостоятельное обучение с использованием электронных ресурсов. Такой формат в России предполагает использование электронной системы дистанционного обучения (СДО). Материалы для уроков удобно сгруппированы, содержат тексты, видео и анимацию. Ученик может самостоятельно выбирать темп и контролировать собственное время, проходить онлайн-тестирования и промежуточные аттестации.

2. В онлайн-школах обходятся без оценочной системы

Отказ от традиционной оценочной системы стал современной тенденцией. Больше внимания уделяется процессу обучения и развития, чем оценке конкретных результатов. Это способствует глубокому пониманию материала и развитию навыков, а не просто запоминанию фактов.

Без постоянного стремления к получению высоких оценок ученик намного глубже погружается в учебный материал, а целью становится не заучивание теории, а попытка разобраться в теме. Ребенок испытывает меньше стресса, не переживает о плохих оценках, не сравнивает себя с другими учениками в классе и может сосредоточиться на предметах, которые вызывают наибольший интерес.

3. С каждой семьей работает отдельный куратор

На первом месте – грамотное взаимодействие с семьей. Поэтому с каждым учеником и его родителями работает отдельный куратор. Куратор помогает решать вопросы, адаптировать учебные материалы под особенности ребенка и взаимодействует с родителями.

4. В удаленной школе можно заниматься в комфортном режиме

Ребенок учится в комфортном темпе, в привычной для себя обстановке. Отсутствие шума и стресса, свобода выбора времени и места создают идеальные условия для обучения индивидуально или в классе.

5. Удаленный формат – это отличный вариант окончить школу с аттестатом

Онлайн-занятия в России помогает ученику получить аттестат о школьном образовании. Такой формат сочетает гибкость и комфорт, при этом отвечая требованиям образовательных стандартов. По окончании программы обучающийся получает аттестат государственного образца, ничем не отличающийся от стандартного.

Как решиться и принять решение о переходе в онлайн-школу в России за рубежом?

Основной причиной для онлайн-обучения в последние годы стал переезд семьи за рубеж. Удаленные уроки в российской школе помогают ребенку легко освоиться в новой стране и избежать проблем с изучением школьного материала.

1. Определение формата обучения

Многое зависит от интересов и возраста ребенка. Для детей младших классов неплохим вариантом станет онлайн-обучение вместе с одноклассниками. Такой формат помогает социализироваться и наладить общение со сверстниками.

Индивидуальные уроки подойдут для ребят, которые занимаются спортом, программированием или изобретательством. Ребенок сможет проходить программу по удобному графику, который не будет мешать другим занятиям.

2. Выбор онлайн-школы

Многие платформы предлагают дистанционный формат для школьников младших классов. Однако далеко не все учебные учреждения гарантируют качество предоставляемых услуг. Поэтому при выборе заведения стоит учитывать ряд критериев:

Аккредитация и лицензии. Важно, чтобы онлайн-школа имела соответствующую лицензию и аккредитацию. Это гарантирует, что образовательная программа соответствует действующим стандартам.

Квалификация преподавателей. Учителя должны быть компетентными в предметных областях. Еще один фактор – это опыт занятий онлайн, так как такой формат сильно отличается от стандартного.

Методики обучения. Родителям заранее стоит ознакомиться с методикой, используемой учебным заведением. Важно учесть образовательные цели, формат построения уроков, способы проверки знаний.

Наличие куратора. Построение грамотного взаимодействия между учениками, учителями и родителями становится самым сложным. Ключевым становится наличие у каждой семьи собственного куратора.

Технические требования. Для работы с образовательной платформой потребуется доступ к интернету, компьютер и наличие веб-камеры. В большинстве онлайн-школ требования одинаковые, но возможны исключения.

Отзывы и рейтинги. Не лишним будет изучить отзывы родителей и учеников. Это даст представления о качестве уроков.

Стоимость занятий. Цена программы включает различные услуги, поэтому заранее стоит узнать, что входит в стоимость пакета.

Для учеников младших классов оптимальным будет обучение с ориентацией на интерактивность. Это позволит вовлечь ребенка в процесс, создать комфортную атмосферу и исключить лишний стресс.

3. Оформление в онлайн-школу в России

Процесс оформления в учебное заведение не займет много времени, однако стоит заранее связаться со школой https://lomonpansion.ru/lbs/, чтобы выяснить дополнительную информацию. Для приема потребуется предоставить данные ребенка и ряд документов. Заранее стоит узнать о том, каким образом строится обучение, сколько учеников в классе, во сколько начинаются уроки, как происходит оплата курсов.

Существует распространенное мнение о том, что онлайн-формат в России выбирают для проблемных детей. На самом деле на такое обучение может перейти любой ученик. Многие родители уже поняли, насколько дистанционные уроки удобнее традиционных. Нравится такой подход и детям, ведь у них появляется больше времени и возможно уделять его любимому хобби.

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