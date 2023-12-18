Временные ограничения на некоторых мостах в Нижегородской области
Нижегородская область стала "Регионом года" на премии Russian Creative
Бесплатные ледовые катки в Нижнем Новгороде
Ограничение движения по площади Свободы продлено до апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
20 декабря 2023 14:05  [120] ПСБ запустил обучающий курс про инвестиции для военнослужащих
20 декабря 2023 12:40  [139] МТС прокачала сеть в нижегородских коттеджных поселках к новогодним праздникам
19 декабря 2023 19:23  [357] Нижегородцы смогут оплачивать ЖКХ без комиссии с 1 января
19 декабря 2023 16:00  [275] Выксунский завод ОМК признан лучшим экологически ответственным градообразующим предприятием РФ
19 декабря 2023 11:48  [315] Нижегородское ООО "Биком" получило льготный заем от ФРП
19 декабря 2023 10:56  [325] Инвестиционный портал Нижегородской области получил новый функционал
18 декабря 2023 14:50  [339] Эн+ определила ТОП-10 событий компании в 2023 году
18 декабря 2023 13:55  [355] Группа ВТБ: больше половины жителей ПФО назвали 2023 год удачным для себя
18 декабря 2023 13:30  [376] О проведении электронных аукционов по продаже недвижимого имущества ПАО "ТНС энерго НН"
15 декабря 2023 18:24  [592] ВТБ повышает ставки по вкладам до 16%
Бизнес

ПСБ запустил обучающий курс про инвестиции для военнослужащих

20 декабря 2023 14:05  [120] Бизнес

erid:2SDnjdDRkTJ

ПСБ запустил на сайте специализированный онлайн-курс "Школа инвестора" для военнослужащих. Обучающий курс позволяет получить базовые знания по управлению личными финансами, инвестированию в ценные бумаги и биржевой торговле. Военнослужащие также узнают про особенности инвестирования на военной и государственной службе, изучат основные инструменты фондового рынка и смогут сформировать свой инвестиционный портфель.

Онлайн-обучение в "Школе инвестора" разделено на несколько модулей по темам: базовые принципы инвестирования для военнослужащих; активы для сбережения и приумножения капитала существуют на рынке; как определить свой риск-профиль; что такое готовые инвестиционные решения; как инвестировать самостоятельно; как заполнить отчет об инвестициях и уплатить налоги.

Курс подойдет как для начинающих инвесторов, так и для тех, кто уже имеет опыт инвестирования — начать обучение можно с любой темы, в конце каждого урока есть небольшой тест, чтобы проверить и закрепить знания.

"Развитие российского фондового рынка, возможности получения инвестиционного дохода стимулируют интерес россиян к инвестициям. Однако для того, чтобы уверенно и эффективно инвестировать, получать доход и оценивать риски, требуется довольно высокий уровень финансовой грамотности. Наша задача как ответственного финансового партнера - предоставить клиентам максимум полезной информации в доступной форме, чтобы сделать процесс инвестирования понятным и удобным. Новый онлайн-курс создан специально для военнослужащих, чтобы помочь им детально познакомиться с инструментами инвестирования и разобраться во всех тонкостях законодательства, которые следует учесть при выборе активов и инструментов", - отмечает Алексей Жоголев, старший вице-президент, директор департамента управления благосостоянием ПСБ.

"Школу инвестора" для военнослужащих можно найти на сайте ПСБ или в телеграм-боте. Бот-помощник напомнит про уроки и будет присылать новые материалы прямо на телефон.

Реклама. ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г. Москва ИНН: 7744000912

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ПСБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Спортивно-театральное шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
18 декабря 2023 12:20Спортивно-театральное шоу "Лебединое озеро" с сёстрами Авериными
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph