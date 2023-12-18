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Общество

Мечта сбудется: депутаты и активисты "Единой России" исполнят новогодние желания детей

20 декабря 2023 16:14  [81] Общество

Нижегородские депутаты "Единой России" принимают участие во Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний". 

В этом году она проводится уже в шестой раз. Во время акции любой желающий может исполнить новогодние мечты детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья и ребят из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. С 2022 года в акции также участвуют дети из новых регионов России и участников СВО.

Руководитель регионального исполнительного комитета партии, и.о. руководителя фракции "Единой России" в Законодательном собрании Нижегородской области Алексей Антонов исполнит мечту восьмилетнего Димы из поселка Буревестник. Открытку с желанием мальчика он снял с новогодней ёлки в Штабе общественной поддержки. 

"Новый год – время ожидания чудес и волшебства. Когда все самые заветные и светлые желания должны исполняться! Особенно мечты детей, ведь нет ничего дороже детских улыбок и смеха. "Ёлка желаний" — это замечательная и добрая новогодняя традиция. И обязательно каждый год в акции принимают участие наши депутаты всех уровней, партийный актив. Мне в этот раз досталось желание восьмилетнего Димы из поселка Буревестник. Мальчик написал, что мечтает о батуте. С огромным удовольствием и радостью исполню его мечту. И в ближайшее время вместе с Дедом Морозом положим под елочку долгожданный подарок. И хочется пожелать – пусть наши дети как можно дольше верят в чудо. А мы постараемся сделать для них этот праздник особенным и незабываемым!", - поделился Алексей Антонов.   

Мечту юной нижегородки Полины о музыкальном инструменте – глюкофоне исполнит руководитель депутатского объединения "Единой России" в городской Думе Нижнего Новгорода Евгений Костин. 

"Каждый год принимаю участие в этой замечательной акции. Приятно почувствовать себя добрым волшебником для детей, которые ждут новогодних чудес и подарков. Дед Мороз услышит мечту Полины, и она обязательно исполнится! «Ёлка желаний» помогает сделать праздник по-настоящему волшебным, и подарить детям радость.  Желаю, чтобы все письма ребят Деду Морозу дошли до адресата, и все мечты сбывались!", - сказал Евгений Костин.  

Напомним, акция "Ёлка желаний" инициирована президентом Владимиром Путиным на Всероссийском онлайн-марафоне "Мы вместе". Акция реализуется с 2018 года на всей территории Российской Федерации и объединяет тысячи людей, готовых творить добрые дела. Ежегодно желания участников акции исполняют тысячи неравнодушных граждан: представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти, коммерческих организаций, частные лица. 

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Теги:
Единая Россия Ёлка желаний
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