Нижегородские судебные приставы арестовали драгоценные камни должницы почти на 161 млн рублей Общество

Судебные приставы Нижегородской области произвели арест драгоценных камней должницы на сумму свыше 161 миллиона рублей в счет возмещения причиненного ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП региона.

Согласно информации, поводом для ареста стал ущерб, нанесенный нижегородкой бюджету.

Обвиняемая в мошенничестве, подлоге, и неправомерных действиях с служебной документацией осуждена на 4 года колонии общего режима, с взысканием компенсации в 131 млн рублей.

В рамках возбужденного исполнительного производства у должницы было арестовано две с половиной тысячи драгоценных камней. Среди них, в том числе, были изумруды, стоимостью 5 и 2,5 млн рублей.

Все арестованные драгоценности будут оценены экспертом и выставлены на торги в счет возмещения ущерба.

Ранее сообщалось, что нижегородские судебные приставы взыскали 9 млн рублей долга со строительной фирмы.