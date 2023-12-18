Нижегородские судебные приставы арестовали драгоценные камни должницы почти на 161 млн рублей

Судебные приставы Нижегородской области произвели арест драгоценных камней должницы на сумму свыше 161 миллиона рублей в счет возмещения причиненного ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП региона.
Согласно информации, поводом для ареста стал ущерб, нанесенный нижегородкой бюджету.
Обвиняемая в мошенничестве, подлоге, и неправомерных действиях с служебной документацией осуждена на 4 года колонии общего режима, с взысканием компенсации в 131 млн рублей.
В рамках возбужденного исполнительного производства у должницы было арестовано две с половиной тысячи драгоценных камней. Среди них, в том числе, были изумруды, стоимостью 5 и 2,5 млн рублей.
Все арестованные драгоценности будут оценены экспертом и выставлены на торги в счет возмещения ущерба.
Ранее сообщалось, что нижегородские судебные приставы взыскали 9 млн рублей долга со строительной фирмы.
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