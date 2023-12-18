Участок улицы Ульянова в Нижнем Новгороде перекроют до марта 2024 года Общество

Участок улицы Ульянова в Нижнем Новгороде перекроют до марта 2024 года. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии.

Согласно информации, движение транспортных средств будет ограничено в районе дома №45 с 6.00 21 декабря 2023 года до 20.00 20 марта 2024 года.

Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети. Водителям рекомендовано заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что временный асфальт уложат для проезда по перекрестку Тимирязева-Пушкина на этой неделе.