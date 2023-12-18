Частичное отключение от систем ЖКХ произойдёт в пяти районах Нижнего Новгорода Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 21 декабря в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Приокском районе с 9:00 до 16:00 без света останутся дома на ул. Крылова, 8, 10, 12, 12А, 12Б; в Корейском переулке, 3, 3А.

С 13:00 до 16:00 отключение электроэнергии запланировано на ул. Батумская,1; ул. Пятигорская, 16, 18, 18а.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 свет отключат в многоквартирных домах на ул. Героя Советского Союза Сафронова, 20, 22; ул. Заводской, 32, 34, 36, 53, 55; ул. Каширской, 47, 49, 49а, 50, 51, 52, 54.

В Сормовском районе будут производиться работы на сетях теплоснабжения, которые затронут одну пятиэтажку на ул. Васенко,1: батареи остынут с 9:00 до 15:00.

В Советском районе с 9:00 до 15:00 отключат горячую воду на ул. Бориса Панина, 5, 7.

С 10:00 до 16:00 теплоснабжение будет отграничено в многоквартирном доме на ул. Ванеева, 110а/30.

В Нижегородском районе до 13:00 света не будет по ул. Приусадебной, 48, 52, 54, 56; ул. Родионова, 15, 17/1, 46, 56, 97, 101-119б (нечет.).

Кроме того, Кстовский РЭС предупредил о периодическом отключении электроэнергии с 8:00 до 17:00 в деревнях Нижнего Новгорода: Анкудиновка, ул. Мира, Лесная, Садовая; Афонино, Казанское шоссе, Верхне-Печерская слобода; Кузнечиха - все улицы; Кузьминка, ул. Полевая, ул. Талалушкина, ул. Чкалова; Никульское; Новопокровское; Утечино; Белополье тер. СНТ; ул. Подковная, Агатовая, Пшеничная, Серебряная.