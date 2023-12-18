Программа бесплатной подготовки к ВсОШ стартует в нижегородском центре "Вега" Общество

В Нижегородском центре развития талантов "Вега" стартует программа подготовки к участию во Всероссийской олимпиаде школьников. Бесплатные образовательные интенсивы по 16 предметам олимпиады для учеников 9-11 классов организуют с декабря 2023 года по февраль 2024 года.

Как уточнили в региональном Минобре, на занятиях ребята будут готовиться к решению заданий регионального этапа ВсОШ: разберут сложные темы и углубят свои знания, а также подробнее узнают о форматах заданий и критериях их оценки. Это поможет школьникам преодолеть региональный этап олимпиады без стресса.

Четырёхдневные интенсивы будут проводить тренеры, ведущие педаги и преподаватели топовых школ и вузов. Они помогут школьникам разобрать типовые ошибки при решении нестандартных задач и ответят на вопросы. Работа будет организована в небольших группах.

Для участия в интенсивах необходимо оставить заявку на странице программы по выбранному предмету и прикрепить портфолио достижений. Ссылки на интенсивы будут появляться в ближайшее время ##https://vega52.ru/children-and-parents/olimpiadnoe-dvizhenie/vsosh#на странице ВсОШ на сайте "Веги"## во вкладке "региональный этап".

Напомним, деятельность центра "Вега" ведётся в рамках федерального проекта "Успех каждого ребёнка" нацпроекта "Образование".