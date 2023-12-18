Фестиваль анимации "МультПром" пройдет в Нижнем Новгороде 19-20 января Культура и отдых

Международный фестиваль научно-технической анимации "МультПром" пройдет в Нижнем Новгороде 19-20 января 2024 года. Об этом сообщили в Фонд всестороннего развития детей и молодежи "От винта".

Согласно информации, мероприятия фестиваля будут организованы на нескольких площадках, а основной из них станет Центр культуры "Рекорд".

Нижегородцы смогут увидеть анимационные ролики на тему науки и технологий, поучаствовать в дискуссиях, а аниматорам и художникам предлагается направить на конкурс свои работы, принять участие в специализированных мастер-классах и послушать лекции на темы искусственного интеллекта, нейросетей, графики, дизайна и по многим другим направлениям.

В рамках фестиваля пройдет очный тур конкурса научно-технической анимации и цикл мероприятий для специалистов творческих индустрий и промышленного сектора.

Подробнее узнать о программе фестиваля и подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте.

Напомним, что "Горьковская ярмарка" пройдёт в сквере на площади Горького с 23 декабря по 8 января.