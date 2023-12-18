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Бизнес

Первый льготный заём через платформу МСП.РФ выдан в Нижегородской области

21 декабря 2023 10:50  [52] Бизнес

В Нижегородской области выдан первый льготный заем посредством сервиса "Подбор и получение микрофинансирования" на цифровой платформе МСП.РФ. Сервис разработан Корпорацией МСП при поддержке Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Как уточнили в облправительстве, заём выдала подведомственная организация регионального Минпромторга – АНО "Микрокредитная компания для поддержки предпринимательства Нижегородской области" ("ГосМФО").

Замгубернатора Андрей Саносян отметил, что цифровизация сервисов повышает удобство их использования предпринимателями, поэтому чуть больше года назад в регионе реализована одна из лучших практик "Смартеки" (сервиса по поиску лучших практик в различных отраслях для решения социально-экономических задач) - проект "Фасттрек-52". На сайте проекта можно подать онлайн-заявку на получение регионального микрозайма.

В настоящее время региональные меры поддержки интегрируются на федеральную цифровую платформу МСП.РФ. Через неё нижегородские предприниматели получают доступ одновременно и к федеральным, и к региональным мерам поддержки.

Все этапы оформления документов в "ГосМФО" проходят удалённо, а личное присутствие требуется только на подписании договора.

Через платформу можно оформить заём от 50 тысяч до 5 млн рублей по восьми программам "ГосМФО" - на приобретение коммерческой недвижимости, автомобилей, оборудования, на пополнение оборотных средств, а также на рефинансирование действующих кредитов. При этом ставка по таким займам составит от 1 до 10% годовых, вне зависимости от изменения ключевой ставки.

Первым получателем микрозайма через МСП.РФ стало володарское предприятие "НижНовТранс", которое высоко оценило преимущества электронного формата. Заём компания оформила на пополнение оборотных средств.

Получить подробную информацию о льготных займах можно на официальном сайте "ГосМФО": www.gosmfo52.ru. Подать заявку онлайн на получение льготного займа через цифровую платформу МСП.РФ можно по ссылке.

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Теги:
займы МСП Предприниматели
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