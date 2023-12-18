ОМК организовала в Выксе научно-практическую конференцию молодых специалистов Общество

Фото: ОМК

ОМК в шестнадцатый раз провела в Выксе научно-практическую конференцию молодых специалистов имени Серафима Афонина. Помимо молодых сотрудников ОМК к конференции присоединились около 80 студентов и школьников из более чем шести регионов России. По сравнению с прошлым годом количество докладов выросло на треть. Авторов лучших идей поощрили. Призовой фонд конференции составил 900 тысяч рублей.

В частности, свои работы представили студенты профильных вузов и средних специальных учебных заведений: Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, металлургического колледжа имени Козерадского, выксунского филиала МИСиС, Южно-Уральского государственного колледжа и многих других.

В специальной секции "Старт в науку" выступали школьники. В этом году в конференции участвовали 34 старшеклассника из Выксы, Чусового и Челябинска. Они изучили любопытные темы – от исследования химии комнатных растений и гель-лака до создания образовательной компьютерной игры и применения технологии гальванопластики.

Эксперты отметили, что год от года проекты молодых специалистов и учащихся становятся более глубокими, а экономический эффект от их реализации – более весомым, растет и популярность инженерных профессий среди молодежи. Многие из озвученных идей имеют прикладной потенциал, другие направлены на улучшение уже внедренных в компании цифровых систем.

"Наша конференция уже много лет является эффективной площадкой для обмена идеями, опытом и практиками не только среди наших молодых ученых, но и среди студентов и школьников, увлеченных наукой. Так, шаг за шагом, начиная с малых исследований, у ребят появляются необходимые знания и компетенции, которые они в дальнейшем смогут развивать во время будущих стажировок на нашем предприятии, в том числе и в инженерно-технологическом центре. Под руководством опытных наставников они смогут самостоятельно исследовать, разрабатывать и внедрять перспективные решения и технологические продукты. Надеюсь в будущем молодые люди захотят связать свою жизнь с нашей компанией и будут развиваться вместе с нами", – отметил директор по развитию технологий и продуктов ОМК, председатель экспертной комиссии научно-практической конференции Павел Степанов.

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