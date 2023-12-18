Лучших педагогов и наставников региона наградили в нижегородском Заксобрании Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Итоги Года педагога и наставника подвело Нижегородское отделение Общероссийской общественной организации лидеров образования "Учитель года". Торжественное мероприятие прошло в зале заседаний Законодательного Собрания Нижегородской области.

Лучших педагогов региона поздравили министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Андрей Тарасов, директор ГБУ ДО РЦ "Вега" Ирина Зиновьева, председатель Нижегородского отделения Общероссийской общественной организации лидеров образования "Учитель года", руководитель центра поддержки профессионального развития и наставничества "Горьковская школа" при региональном центре развития талантов "Вега", заслуженный учитель России Людмила Печникова.

К участникам мероприятия по видеосвязи обратилась сенатор Российской Федерации Ольга Щетинина:

"За каждым успешным человеком стоит талантливый учитель, наставник. Думаю, каждый учитель в стране и в Нижегородской области так или иначе стал причастным к событиям Года педагога и наставника, почувствовал к себе больше внимания и заботы. Сегодня мы продолжаем совершенствовать законодательную базу образования в стране, поэтому обязательно продолжим тесное сотрудничество с нижегородскими общественными организациями педагогов, с региональными органами власти в этом направлении. У нас очень талантливые, творческие педагоги, поэтому в качестве сенатора я буду особенно внимательно относиться к инициативам в сфере образования от Нижегородской области", отметила сенатор РФ Ольга Щетинина.

Людмила Печникова представила итоги работы организации и ее главные достижения за 2023 год.

"При непосредственном участии и содействии педагогов- лидеров нижегородского образования был дан старт Года педагога и наставника в Нижегородской области, проведён региональный этап Всероссийского конкурса "Учитель года" в новом формате, который позволил поделиться опытом с коллегами буквально из всех муниципалитетов нашего региона; инициирован межрегиональный фестиваль "Учителя года – Пушкину" и проведен II межрегиональный форум "Горьковская школа". Наши учителя представляли опыт своей работы в разных регионах страны. Активная и профессиональная позиция нижегородских педагогов позволила прожить этот год ярко, насыщенно и проявить наставнический ресурс, способствовать повышению престижа учительской профессии в обществе. Учитель должен быть интересен своим ученикам, а для этого должен быть интересен самому себе в своей профессии», — отметила Людмила Печникова.

Благодарственными письмами Законодательного Собрания, которые вручил депутат Андрей Тарасов, наградили самых активных членов общественной организации "Учитель года". В 2023 году все они посетили каждый муниципальный округ Нижегородской области, где проводили открытые уроки, мастер-классы, семинары для будущих участников конкурса "Учитель года".

"Каждый из присутствующих сегодня в зале является яркой звездочкой в нашем регионе. Хочу пожелать всем удачи, взвешенных решений в реализации новых педагогических практик, которые успешно начаты в 2023 году в год педагога и наставника. С наступающим Новым Годом! Мы в вас верим!",, — отметил Андрей Тарасов.

На мероприятии новым учителям-наставниками вручили членские билеты Общероссийской общественной организации лидеров образования "Учитель года" и статус педагогов-наставников. Благодаря их усилиям в 2023 году 1564 учителя из каждого района области боролись за победу в этом престижном конкурсе.

В завершении мероприятия министр образования Нижегородской области Михаил Пучков вручил награды педагогам, подготовившим призеров и победителей заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2022–2023 учебного года.

"В текущем году педагоги и руководители нижегородских образовательных организаций одержали победы в нескольких Всероссийских профессиональных конкурсах. Наши делегации принимали участие в различных форумах и фестивалях. Сейчас мы не только подводим итоги уходящего года, но и строим планы на будущее. Я поздравляю всех педагогов региона и желаю им творческих успехов и профессионального роста", - сказал Михаил Пучков.

Как сообщалось ранее, преподавателей нижегородских вузов наградили за профессиональные достижения.