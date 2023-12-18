Трамвайные пути планируют продлить до Щербинок и Новинок
Новый график движения поездов с 10 декабря
Нижегородская область стала "Регионом года" на премии Russian Creative
Ограничение движения по площади Свободы продлено до апреля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Новости партнеров

Изысканный мир стекла и зеркал: откройте двери комфорта с Zerist

21 декабря 2023 11:55  [89]

Компания Zerist, имеющая богатый опыт в производстве изделий из стекла и зеркал, заслуженно занимает ведущую позицию в сфере стекольного и отделочного декора. В её ассортименте представлены разнообразная продукция из стекла.

Опыт и профессионализм

Команда zerist.ru/ состоит из опытных практиков, чьи усилия придали комфорт и изысканность более чем 1500 помещениям, включая дома, квартиры, офисы и торговые площади. Семилетний опыт компании служит гарантией ее надежности и превосходства в предоставлении высококачественных изделий и услуг.

Индивидуальный подход

Одним из краеугольных камней стратегии является индивидуальный подход к каждому заказчику. Компания стремится понять уникальные потребности и предпочтения клиентов, что отражается в персонализированных дизайнерских решениях и оформлении. Здесь понимают, что каждый проект уникален, и стремятся воплотить ваши идеи в прозрачные конструкции и смелые декоративные элементы.

Дизайнерское оформление

Zerist гордится своей ролью в помощи клиентам в дизайнерском оформлении заказов. Команда профессионалов готова поделиться своим опытом и креативностью, чтобы превратить ваше пространство в произведение искусства. Их преданность современным тенденциям и инновационным решениям делает их лучшим партнером в реализации ваших стекольных и зеркальных фантазий.

Продукция: изысканный ассортимент

  1. Зеркала и стеклянные перегородки:
    • Изысканные зеркала, придающие глубину и элегантность вашему пространству.
    • Стеклянные перегородки, создающие открытость и сохраняющие чистоту линий в дизайне.
  2. Инновационные решения для дизайна:
    • Стеклянные полы, добавляющие пространству необычный характер и подчеркивающие современный стиль.
    • Витражи, воплощающие искусство и цвет в оконных проемах, придают интерьеру утонченность.

Эти элементы, вместе с широким ассортиментом других продуктов, предлагаемых Zerist, подчеркивают ваши уникальные предпочтения и вдохновляют к творчеству в создании пространства, отражающего ваш стиль и вкус.

Приглашаем вас погрузиться в захватывающий мир прозрачных конструкций и отважных дизайнерских идей. Здесь воплощаются не только изделия из стекла и зеркал, но и мечты о стильном и утонченном пространстве. Доверьтесь опыту, профессионализму и творческому взгляду Zerist для создания неповторимого и впечатляющего интерьера вашего дома, офиса или торгового помещения.

Фото с сайта  «ЗЕРИСТ»  zerist.ru

Реклама. ООО «ЗЕРИСТ». ИНН 7725287191. zerist.ru

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Разделы сайта  |  Новости партнеров
Фоторепортажи
Спортивно-театральное шоу Лебединое озеро с сёстрами Авериными
18 декабря 2023 12:20Спортивно-театральное шоу "Лебединое озеро" с сёстрами Авериными
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph